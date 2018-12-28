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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.445,00 lira oldu

28 Aralık 2018 Cuma 12:55
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.445,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBECUMA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)217,00217,20216,10216,30
Cumhuriyet Ata Lira1.430,001.451,001.424,001.445,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)198,00202,00197,00201,00
Lira(Tam) Ziynet1.397,001.417,001.392,001.412,00
Yarım Ziynet699,00709,00696,00706,00
Çeyrek Ziynet349,00354,00348,00353,00


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 12:55
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. altın fiyatları

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