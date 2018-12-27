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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.448,00 lira oldu

27 Aralık 2018 Perşembe 12:50
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.448,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)216,70216,90216,50216,70
Cumhuriyet Ata Lira1.428,001.449,001.427,001.448,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)197,50201,50197,50201,50
Lira(Tam) Ziynet1.396,001.416,001.394,001.414,00
Yarım Ziynet698,00708,00697,00707,00
Çeyrek Ziynet349,00354,00349,00354,00


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 12:50
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. altın fiyatları
  3. Cumhuriyet Altını

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