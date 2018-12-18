Altın fiyatları
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.435,00 lira oldu18 Aralık 2018 Salı 17:13
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 artışla 214,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 351 lira, Cumhuriyet altını 1.435,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 214,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|214,50
|214,70
|214,60
|214,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.414,00
|1.435,00
|1.414,00
|1.435,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|195,00
|199,50
|196,00
|200,00
|Lira (Tam) Ziynet
|1.381,00
|1.401,00
|1.382,00
|1.402,00
|Yarım Ziynet
|691,00
|701,00
|691,00
|701,00
|Çeyrek Ziynet
|345,00
|350,00
|346,00
|351,00
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