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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.435,00 lira oldu

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:20
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,23 artışla 214,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını 1.435,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 214,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


CUMA PAZARTESİ
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)214,00 214,20 214,50214,70
Cumhuriyet Ata Lira1.410,00 1.431,00 1.414,001.435,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)195,00 199,00 195,50199,50
Lira (Tam) Ziynet1.378,00 1.398,00 1.381,001.401,00
Yarım Ziynet689,00 699,00 691,00701,00
Çeyrek Ziynet345,00 350,00


345,00350,00





Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:20
  1. altın
  2. Piyasalar

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