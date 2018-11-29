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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 203,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.357,00 lira oldu

29 Kasım 2018 Perşembe 12:51
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 203,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.357,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)205,00205,20202,80203,00
Cumhuriyet Ata Lira1.351,001.372,001.336,001.357,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)187,00191,00185,00189,00
Lira(Tam) Ziynet1.320,001.340,001.306,001.326,00
Yarım Ziynet660,00670,00653,00663,00
Çeyrek Ziynet330,00335,00326,00331,00

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:51
  1. 24 ayarkülçe altın
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