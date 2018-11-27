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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 206,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.381,00 lira oldu

27 Kasım 2018 Salı 12:58
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 206,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.381,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)206,00206,20206,30206,50
Cumhuriyet Ata Lira1.358,001.379,001.360,001.381,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)188,00192,00188,00192,00
Lira(Tam) Ziynet1.327,001.347,001.329,001.349,00
Yarım Ziynet663,00673,00664,00674,00
Çeyrek Ziynet332,00337,00332,00337,00

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 12:58
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. altın fiyatları
  3. Cumhuriyet Altını

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