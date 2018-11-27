Altın fiyatları
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 206,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.381,00 lira oldu27 Kasım 2018 Salı 12:58
İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 206,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.381,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|206,00
|206,20
|206,30
|206,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.358,00
|1.379,00
|1.360,00
|1.381,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|188,00
|192,00
|188,00
|192,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.327,00
|1.347,00
|1.329,00
|1.349,00
|Yarım Ziynet
|663,00
|673,00
|664,00
|674,00
|Çeyrek Ziynet
|332,00
|337,00
|332,00
|337,00
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