Altın fiyatları 25 Aralık ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altının fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın gram altın fiyatları 2020, 25 Aralık altın fiyatları… Altın fiyatları altına yatırım yapan ya da yapmak isteyenlerce merak ediliyor. Son günlerde çeyrek altın fiyatı ile gram altın fiyatı ne kadar olduğu sıklıkla aranan konular arasından yer almakta. Özellikle de koronanın mutasyona uğraması sonrası altın fiyatları anlık değişip değişmediği de yine araştırılan konular arasında. 25 Aralık Cuma altın fiyatları ne oldu? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altının fiyatı ne kadar? İşte detaylar.
Altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın alım satım ne kadardan gidiyor? Hem koronavirüsün etkisi hem de ABD’deki başkanlık seçimleri nedeniyle geçtiğimiz ay başında ciddi bir artış göstererek 535 lira seviyesine çıkan gram altın, son haftalarda 455 lira seviyesinde işlem görmekte. İngiltere başta olmak üzere bazı ülkelerde koronavirüsün mutasyona uğraması sonrası altın fiyatlarında az da olsa hareketlenme olsa da bilim insanların korkulacak bir durumun olmadığını söylemesi ve koronavirüs aşılarının mutasyona karşı etkili olacağı yönündeki açıklamaları sonrası altın fiyatlarında çok fazla bir oynama olmadı. Serbest piyasada çeyrek altın fiyatı 749,79 lira seviyesinde bulunuyor. Peki altın ne kadar? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını kaç para? İşte 25 Aralık altın fiyatlarında son durum…
GRAM ALTIN FİYATI
457,08
459,39
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
458,29
458,59
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.876,95
1.889,97
ÇEYREK ALTIN FİYATI
733,27
749,79
YARIM ALTIN FİYATI
1.461,95
1.499,58
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.933,06
2.989,98
ATA ALTIN FİYATI
3.010,76
3.086,81