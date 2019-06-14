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Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması’nda final

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, 2’nci Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması sonuçlandı.

14 Haziran 2019 Cuma 11:56
Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması’nda final

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, 2’nci Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması sonuçlandı. Buna göre, finale kalan 10 yarışmacıdan Elif Dilan Atmış birinci, İlbilge İnal ikinci, Çiğdem Cız ise üçüncü oldu.


Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu’nda düzenlenen Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması final gecesinde, TRT repertuarına kayıtlı eserleri seslendiren yarışmacıların heyecanı gözlerinden okundu. Muhteşem gece, TRT İstanbul Radyosu Klasik Türk Müziği yorumcusu Melihat Gülses mini bir konseriyle renklendi.


Türk Musiki sanatına hizmet edecek genç seslere fırsat tanımanın yanı sıra Türk Sanat Müziğinin tanıtımını amaçlayan "2’nci Altın Fıstık Türk Sanat Müziği Amatör Ses Yarışması", sonuçlandı. Finalistlerin sahne performansı, Ali İhsan Bilgin, Melihat Gülses, Hasan Tipi, Muhtar Küçükkömürcü, Ufuk Yürüç ve Nesrin Naycı’dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi.


Türk Sanat Müziğinin güçlü seslerinden Melihat Gülses, “Fikrimin İnce Gülü”, “Veda Busesi”, “Ne Olur Akşamları Gelsen” isimli şarkılarla salondakilere unutulmaz bir gece yaşattı. Çocukluk yıllarının Gaziantep’te geçtiğini hatırlatan Gülses, Gazianteplileri unutamadığını söyledi. Yıllar sonra yeniden Gaziantep’te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Gülses, ses yarışmasında finale kalan yarışmacıların güzel performans sergilediğini aktardı. Konserin ardından jürinin yaptığı değerlendirmede, Elif Dilan Atmış Kürdili Avni Anıl’a ait Hicazkar makamında seslendirdiği "Ne Olur Akşamları Gelsen" adlı eserle birinci oldu. İlbilge İnal, Münir Nurettin Selçuk’un bestesi olan Kürdili Hicazkar makamındaki sevilen şarkı "Endülüs’te Raks" ile ikinci, Çiğdem Cız ise, Refik Fersan’ın Acem Kürdi makamındaki "Rüzgar Uyumuş" isimli şarkıyla üçüncülüğü elde etti. Yarışmada, ipi göğüsleyen Elif Dilan Atmış’a ödülünü Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay verdi. Öte yandan, Sevilay Açıkalın, “Sen Yıllardır Kalbimi Bilmeden Kanatırsın” şarkısıyla Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü’nü, Esra Parhan da “Yıldızlı Semalar”la Gaziantep Türk Musikisi Derneği Özel Ödülü’nü kazandı.


Birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye bin 500 lira ödül verilen yarışmada, finale kalan tüm yarışmacılar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu’na süresiz katılma hakkını elde etti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:56
  1. sanat
  2. konser
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