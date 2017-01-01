Altın fırsatlar devam ediyor

Faiz ve enflasyondan kaynaklı maliyetlerin işleri durma noktasına getirdiği bir dönemde inşaat sektörüne moral veren kampanyada son 1 ay içerisinde binlerce daire sahiplerini buldu.

Sur Yapı’dan fedakârlık

İstanbul, Bursa ve Antalya’da imzasını taşıdığı projelerle yatırımcılarına yeni fırsatlar sunan Sur Yapı, konut alıcılarına memnun edici bir adım daha attı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ve ekibi, daha önce 15 Ocak tarihine kadar geçerli olan ‘Altın Gibi Kampanya’yı 15 gün daha uzatma kararı aldı. Yoğun ilgi ile karşılanan kampanya kapsamında, Sur Yapı’nın İstanbul ve Antalya’daki toplam 16 projesinde yer alan tüm konut, dükkân ve ofisler cazip seçeneklerle sahiplerini buluyor. Sur Yapı, stoklarla sınırlı olan kampanyası kapsamında müşterilerine daha önceki faiz oranlarından oluşan maliyetleri yansıtmayarak son derece uygun fiyat seçenekleri sunuyor. Buna göre faizden kaynaklanan maliyetlerin bir kısmı şirket tarafından karşılanıyor.

Antalya projesine büyük ilgi

Gayrimenkul sektöründe öncülük yaptıkları kampanyaların sonuncusuna fedakârlık yaparak devam etme kararı aldıklarını söyleyen Altan Elmas, “Konut alıcıları, sunduğumuz tarihi fırsattan yararlanmaya devam edecekler. Özellikle Antalya projemize olan ilginin devam etmesi, yatırımcıların beklentilerine cevap verdiğimizi ortaya koymakta. Aynı şekilde İstanbul’da yer alan projelerimizde de anahtar teslim dahil fırsatlar sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Hangi avantaj sağlanıyor?

Kampanya kapsamında ara ödemelerini peşin yapacak müşteriler için cazip bir indirim imkânı sunuluyor. 12, 24 ve 36’ıncı aylarda ara ödemelerini birinci gününde yapan müşterilere, peşin ödedikleri her 100 bin lira için 30 bin lira ekstra indirim alırken, tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 30 indirim imkânı sunuluyor. İstanbul’daki projelerden konut satın almak isteyenler yüzde 5 peşinat, 3 ay sonra yüzde 10 ara ödeme, 3 yıl içinde her yıla yüzde 10’luk ara ödemeler ve kalan tutara yüzde 0.98’lik vade farkı avantajlarından yararlanabilecek.

Katılım desteği avantaj sağlıyor

Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım bankaları, konut finansmanında 120 aya kadar olan vadelerde aylık kâr oranını yılbaşından itibaren yüzde 0,98’e indirdi. Her iki katılım bankası, müşterilerine 500 bin liraya kadar konut finansmanı kullanma imkânı sunuyor.