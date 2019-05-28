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ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ - Poliklinikte kurulan okul 38 yıldır "sağlıkçı" yetiştiriyor

Kayseri'de devlet hastanesi polikliniklerinin bir bölümünde oluşturulan sınıfta eğitime başlayan Kadı Burhanettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 38 yıldır sağlık personeli yetiştiriyor- Okul Müdürü Mehmet Faruk Er:- "Okuldan mezun olan öğrenciler KPSS ile sağlık alanında devlet kadrolarında iş bulabiliyor. Diğer alanlara göre daha nezih bir ortamda görev yapıyorlar, daha kolay iş bulabiliyorlar ayrıca daha saygın bir meslek olduğu için öğrenciler diğer meslek liselerine göre burayı daha fazla tercih ediyor"

28 Mayıs 2019 Salı 11:13
ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ - Poliklinikte kurulan okul 38 yıldır "sağlıkçı" yetiştiriyor

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Devlet Hastanesi polikliniğinin bir bölümünde oluşturulan sınıfta eğitime başlayan Kadı Burhanettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 38 yıldır sağlık personeli yetiştiyor.

Kayseri Sağlık Meslek Lisesi adıyla Sağlık Bakanlığına bağlı olarak 1971-1972 eğitim-öğretim yılında Kayseri Devlet Hastanesi poliklinikler binasında eğitim öğretime başlayan okul, burada oluşturulan bir sınıfta hemşire yetiştirmeye başladı.

Daha sonra başka bir binada eğitim hayatına devam eden okul bünyesinde çevre sağlığı, anestezi, ilk yardım ve laboratuvar bölümleri de açıldı.

Son olarak Tacettin Veli Mahallesi'ndeki binasında eğitim öğretime devam eden ve Kadı Burhanettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adını alan emektar okul, hemşire yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği ve ebe yardımcılığı bölümünde yaklaşık 500 öğrenciye eğitim veriyor.

Okulun 38 yıllık tecrübesinden yararlanan öğrenciler, hastanelerde yaptıkları stajlarla uygulama imkanı bularak meslek hayatlarına hazırlanıyor.

- "Öğrenciler burayı daha fazla tercih ediyor"

Kadı Burhanettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Faruk Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köklü bir okul olduklarını ve sağlık liseleri arasında en çok tercih edilen okullar arasında yer aldıklarını söyledi.

Okulun tecrübelerini öğrencilere aktarmak için eğitimci kadrosuyla canla başla çalıştıklarını anlatan Er, "Hem sınavla nitelikli okul olarak Anadolu Teknik Grubu'na hem de yerel yerleştirmeyle Anadolu Meslek Programı'na öğrenci alıyoruz. Öğrencilerimiz ilk iki yıl temel dersler alıyor. Daha sonra ise sağlık hizmetleri alanına geçiyorlar ve 11. sınıfta ise bölümlere ayrılıyorlar." diye konuştu.

Er, okulun öğrencilere sağladığı birçok imkan bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Okulumuzda hemşire yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği ve ebe yardımcılığı bölümünde ders veriliyor. Öğrencilerimizin tercihleri ve puan üstünlüklerine göre bu bölümlerden birine yerleşiyorlar. 12. sınıfta ise işletmelerde meslek eğitimi için hastanelere gidiyorlar. Okulumuzu bitirenler sağlık çalışanı unvanı kazanıyorlar. Yüksekokul okumak isteyenlere ise iki yıllık sağlık meslek yüksekokulu seçenlere ek puan veriliyor. Okuldan mezun olan öğrenciler KPSS ile sağlık alanında devlet kadrolarında iş bulabiliyor. Diğer alanlara göre daha nezih bir ortamda görev yapıyorlar, daha kolay iş bulabiliyorlar ayrıca daha saygın bir meslek olduğu için öğrenciler diğer meslek liselerine göre burayı daha fazla tercih ediyor."

- Öğrenciler okulun sağladığı imkanlardan memnun

Hemşire yardımcılığı bölümü 11. sınıf öğrencisi Büşra Taşdemir de çocukluktan beri sağlık alanında çalışmak istediğini dile getirerek, "Ailemden de sağlık alanında çalışanlar var. Onların da tavsiyeleriyle bu bölümü seçtim. Lise bittikten sonra alanımızla ilgili ön lisans okursak devlet kadrosuna atanma imkanımız var. Biz ayrıca diğer lisans alanlarını da tercih edebiliyoruz. Ben diş hekimliği okumak istiyorum." diye konuştu.

12. sınıf öğrencisi Halis Yılmaz da okulun kendilerine sağladığı işletmelerde eğitim imkanının gelişimleri açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Okulda aldıkları teorik bilgileri hastanelerde uygulama imkanı bulduklarını vurgulayan Yılmaz, "İnsanlara yardım etme düşüncesi, bir hastayı iyileştirme hissi bu alanı seçmemde etkili oldu. Zaten bu meslek istemeden yapılacak bir meslek değil. İnsan birçok mesleği istemese de yapabilir ama sağlık alanı böyle bir alan değil." ifadelerini kullandı.

11. sınıf öğrencisi Ufuk Uylaş ise daha çabuk iş bulabilmek ve okulun kendilerine sağladığı staj imkanı için okulu tercih ettiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 11:13
  1. ALTIN FIRSAT KAPISI: MESLEK LİSELERİ
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