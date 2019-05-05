Altın fiyatları düşüşe geçti! İşte 5 Mayıs güncel altın fiyatları Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu hafta sonu düştü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,81 artışla 246 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 245,2 lira seviyesinde bulunuyor.

Hafta sonu düşüşe geçen altın fiyatları 245,2 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 401 lira, Cumhuriyet altını 1.641,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 246,00 liradan işlem gördü. İşte 5 Mayıs altın fiyatları… Güncel altın fiyatları Gram altın: 245,2 lira Çeyrek altın: 397 lira Cumhuriyet altını: 1.634 lira

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