Altın fiyatları düşüşe geçti! İşte 5 Mayıs güncel altın fiyatları
Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu hafta sonu düştü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,81 artışla 246 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 245,2 lira seviyesinde bulunuyor.05 Mayıs 2019 Pazar 12:00
Hafta sonu düşüşe geçen altın fiyatları 245,2 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 401 lira, Cumhuriyet altını 1.641,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 246,00 liradan işlem gördü. İşte 5 Mayıs altın fiyatları…
Güncel altın fiyatları
Gram altın: 245,2 lira
Çeyrek altın: 397 lira
Cumhuriyet altını: 1.634 lira
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