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Altın Dokunuşlar yoğun ilgi görüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl Orta Asya’dan Anadolu’ya temasıyla hazırlanan ve birbirinden değerli eserlerin sergilendiği 15.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:01
Altın Dokunuşlar yoğun ilgi görüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl Orta Asya’dan Anadolu’ya temasıyla hazırlanan ve birbirinden değerli eserlerin sergilendiği 15. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, farklı etkinliklerde binlerce misafire ev sahipliği yaparken Konya’nın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlıyor.


Konya Büyükşehir Belediyesinin 15. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, gösterilen ilgi nedeniyle 23 Haziran Pazar akşamına kadar devam edecek. Bu yıl Orta Asya’dan Anadolu’ya temasıyla Büyükşehir Belediyesi İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi Konyanüma’da düzenlenen etkinlik kapsamında el emeği göz nuru eserlerin yanında paneller, şiir dinletileri, Mesnevi sohbetleri, konserler ve çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi.



Panel ve konferanslar düzenlendi


Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni kapsamında akademisyen ve uzmanların katılımıyla Eğitim ve İnsan Paneli ile Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci’nin katıldığı Teknoloji Bağımlılığıyla Mücadele Konferansı ve Prof. Dr. Kemal Özcan’ın katıldığı Türk İslam tarihinde yazılmış ilk Türkçe kitap Kutadgu Bilig ve yazarı Yusuf Has Hacip hakkındaki konferans ilgi gördü. KOMEK kursiyerlerinin katıldığı yarışmalar oldukça çekişmeli anlara sahne oldu. Yumak Yumak Sevgi isimli şiş örgü, Kalemini Konuştur isimli resim ve Çemberimde Gül Oya isimli iğne oyası yarışmalarında kursiyerler hünerlerini sergilerken; dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. KOMEK Kur’an-ı Kerim bayan kursiyerlerine özel olarak düzenlenen İstikamet Kıble adlı Namaz ve Hac konulu sohbet ve ilahi programının yanında; KOMEK Müzik Topluluğu tarafından hazırlanan Dede Korkut’tan Aşık Veysel’e Aşk ve Gurbet Türküleri programı da sergiye renk kattı. Sergide her gün; aşçılık, rölyef, ebru, amigurimi, kağıtkari, takı tasarımı ve ahşap yakma sanatlarında uygulamalar yapılıyor.


Konya’dan ve Konya dışından çok sayıda misafirin el emeği göz nuru eserleri görmek için akın ettiği 15. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, ilginin yoğun olması nedeniyle 23 Haziran Pazar günü saat 19.00’a kadar ziyarete açık kalacak.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:01
  1. sergi
  2. kültür
  3. kitap

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