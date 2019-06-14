Altın Dokunuşlar Orta Asya’dan Anadoluya” temasıyla açıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni “Orta Asya’dan Anadolu’ya” temasıyla İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi Konyanüma’da açıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nın (KOMEK) 15. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni “Orta Asya’dan Anadolu’ya” temasıyla Konyalıların beğenisine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi Konyanüma’daki açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve KOMEK İşitme Engelliler Kursu kursiyerlerinin işaret dili sunumu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, Orta Asya Kültür Birliği Halk Oyunları gösterisi ile devam etti.

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya’mızın Halk Üniversitesi” olarak tanımladığı KOMEK’in 15. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni’nin hayırlı olmasını diledi.

"Birbirinden değerlieserler görücüye çıktı"

Bu yıl Altın Dokunuşlar Sergisi’nin “Orta Asya’dan Anadolu’ya” temasıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Altay, “Atalarımızın Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar kurduğu medeniyetlerde ortaya çıkan eserlerin motifleriyle bezenen sergide, o değerli eserlerin KOMEK kursiyerlerince nasıl yeniden hayat bulduğunu göreceğiz. Sergimiz, 19 Haziran akşamına kadar; şiir dinletileri, sohbetler, yarışmalar, sema programları gibi farklı etkinliklerle devam edecek. Bütün hemşehrilerimi bu güzel sergiyi gezmeye ve etkinliklere katılmaya davet ediyorum” dedi.

Başkan Altay, bugün karne alan öğrencileri de tebrik ederek, 7-16 yaş arası öğrencileri Genç KOMEK Yaz Okulu’na kayıt yaptırarak, yaz tatilini Dinimiz-Değerlerimiz, Spor ve Sanat başlıklarındaki etkinliklerle verimli geçirmeye davet etti.

"İnsanı değerli kılan kendini geliştirme çabasıdır"

Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, okullarda verilen örgün eğitimin yanında KOMEK ve ASEM gibi insan gelişimi ve becerisini destekleyen, olgunlaştıran kurumların olmasının çok faydalı olduğunu belirterek, “İnsanı kıymetli kılan, kendi bilgisini ve becerisini geliştirmektir. Biz hayat boyu her an kendimizi geliştireceğiz. Onun için doğru bilgiye, doğru beceriye KOMEK ve benzer kurumlarla ulaşacağız” diye konuştu. Yapılan protokol konuşmalarının ardından sertifika törenine geçildi. Sertifika almaya hak kazanan kursiyerler sertifikalarını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Funda Toprak ile protokol mensuplarının elinden aldı. Program, sergi açılışının ardından stantların gezilmesiyle son buldu.

KOMEK ve ASEM tekamül kursiyerleri ve öğretmenlerinin el emeği, göz nuru nadide eserlerinin yanında çok sayıda etkinliğin yer aldığı 15. Geleneksel Altın Dokunuşular Sergisi ve Bilgi Şöleni, 19 Haziran Akşamına kadar 10.00- 19.00 saatleri arasında Konyanüma’da ziyaret edilebilecek.