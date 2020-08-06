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Ekonomi

Altın alacaklar ya da altını olanlar dikkat! Uzman isim açıklamadı: Altın bir şartla düşer

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, altın fiyatlarındaki düşüşün sadece bir şarta bağlı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 18:02:00 -
Altın alacaklar ya da altını olanlar dikkat! Uzman isim açıklamadı: Altın bir şartla düşer

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını, piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Bu durumdan altında payını aldı. Oldukça hızlı bir şekilde yükselişe geçen altında son durum ne? Yükselişine devam edecek mi? Koronavirüs sona erdiğinde veya aşı bulunduğunda altın düşecek mi? 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, merak edilen sorulara cevap verdi.

Sadi Özdemir, yükselişin pandemi sürecinden kaynaklı olduğunu belirterek "Koronavirüs salgınının tabi etkisi var. Gram altın bir yılda yüzde 78 arttı. Bu rakamlar kritik. Bir ayda bile enflasyon rakamının üzerinde bir değerlenme oldu. Salgın net bir şekilde gündemimizden kalkmazsa yukarı seyir devam eder. Salgın ile ilgili endişeler sona ererse ve aşı, tedavi bulunursa altın makul bir şekilde dolar ve TL karşısında aşağı doğru gelir. Ama görünen şu, net bir şey yok. Karamsarlık devam ediyor. Altındaki yükseliş trendi yerine aşağı doğru düşme eğilimi yönünde görüş bildiren sayısı da maalesef ki çok azaldı" dedi.

Kaynak: Akşam

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