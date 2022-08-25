Altılı masada yine tık yok!

Hakikaten büyük şaşkınlık içerisindeyim. Nasıl bir siyasi iklimde yaşıyoruz anlamak mümkün değil. Düşünsenize, iktidara muhalefet yapmak için bir araya gelen 6 benzemez parti yine aday çıkaramamış.. Şaşırdık mı, elbette hayır... Neden mi! Buluşmalarının temel nedeni sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan CHP, İP, Saadet, Gelecek, Deva, Demokrat Partileri bu millete ne verecek açıkçası tüm seçmenlerin dikkatine sunuyorum.. 6 saat süren toplantı sonunda yine bildik nutuklar atılarak seçmenlere gösterilecek bir yol haritası belirleyemeden toplantıyı bitiren ve gerçekçilikleri artık giderek azalan bir partiler toplululuğu görüyoruz. Yahu biz seçmenler böylesi bir partiler topluluğunu ülkenin geleceğine damga vuracak, bizi dünyada en iyi şekilde temsil edecek, en iyi projelerle ülkenin gençliğine hizmet verecek, yepyeni vizyon projelere imza atılacak diyebilir miyiz? Tamamen komediden oluşan 6’lı benzemeze anahtar bile teslim edilmez… Benden söylemesi.