Önümüzdeki seçim dönemi, Türk halkının en zor oy kullanma dönemi olacaktır.

Bugüne kadar halkın Ak Parti’ye olan güven ve teveccühü bu hayat pahalılığından sonra yavaş yavaş güven kaybına doğru gidilmektedir. Diğer taraftan alternatif olarak görülen altılı masa ittifakı halka güven vermemektedir. Çünkü hâlâ halkımıza; kişiliği ve karakterliğiyle güven verebilecek bir cumhurbaşkanı adayını seçemediler, yılan hikâyesine döndü.

Bugün gerçekten Ak Parti’nin karşısında güçlü bir muhalefet olmuş olsaydı. Belki Türkiye bu hayat pahalılığını yaşamayacaktı. Güçlü bir muhalefet olmuş olsaydı; Ak Parti teşkilatı ve yerel yönetimdeki Belediye başkanları daha özverili çalışacaklardı. Daha iyi projelerle halkın karşısına çıkacaklardı. Belediyeler daha iktisadi davranacaklardı. Başkan oldukları kentlerde istihdamın artırılması yönünde projeler uygulamaya konulacaktı. Halkın refah seviyesini artırılması yönünde gayret sarf edeceklerdi. Tüm işlerinde şeffaf olacaklardı.

Bu hayat pahalılığın bu kadar artmasına rağmen, hâlâ Ak Parti birinci parti konumdaysa, altılı masa kendilerini sorgulamalıdırlar. Enflasyonun % 70’in üzerinde seyrederken Cumhur ittifakı öndeyse, bence altılı masa kendini baştan aşağıya gözden geçirmeli ve incelemelidir. Kendilerine şu soruyu sormalıdırlar. “Tüm bu olumsuz şartlar karşısında halk bizi neden tercih etmiyor.” Bu soruyu kendilerine sormalıdırlar. Bu sorunun cevabını buldukları ve gereğini yaptıkları zaman iktidar olabilirler. Bence bu altılı masa bu sorunun cevabını zor verebilecektir. Çünkü bunların siyasi düşünce ve görüşleri birbirinden farklıdır. Hiçbir konu üzerinde doğru dürüst bir birlikteliği sağlayacaklarını tahmin etmiyorum. Halk da bu konuyu bildiklerinden onlara güvenemiyor. Enflasyonun bu kadar yükselmesi, esnaf bugün sattığı malı yarın yerine koyamayacağı korkusu piyasayı sarmalamış durumda.

Ak Parti’ye bu fırsatı veren Allah, bu iktidar nimetini hak ve halkı için iyi değerlendirilmezse, bu nimetini verdiği gibi de alabilir. Yaşla kuru bir arada yanar sözü gereği burada herkes bir şekilde cezasını çekecektir. Bugün olduğu gibi..

Madem ki halk hâlâ sizden vazgeçmiyorsa siz de kendinize bir veya birkaç soru sorun. “Enflasyon neden yükseliyor. Biz nerede hata yaptık?” Bence bu soruyu kendilerine sormalıdırlar. Bence Türkiye Cumhuriyetinin ekonomisi daha fazla kötüye gitmemesi için hükümetin bazı radikal kararlar alması gerekir diye düşünüyorum. Hükümet kendine bir hedef belirlemelidir. Günü kurtarma değil de uzun vadede ülkeyi bu sıkıntıdan kurtarmak için kararlar almalı ve halkla paylaşmalıdır. Bunlar; tüm belediyelerde taşıt lüksüne son verilmelidir. Minimum taşıt haricinde diğer taşıtları satarak geliri üretime aktarılacak bir çalışmanın içine girilmelidir. Acil yatırımlar dışında kamu yatırımları durdurulmalı, iş ehline verilmeli ve adalet mekanizmasını çalıştırılmalıdır.