Altıeylül’de kurban kesim ücretleri belli oldu

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde kurban kesim ücretleri belli oldu. Kurban Hizmetleri Komisyonu, büyükbaş kurbanlıkların azamî 400, küçükbaş kurbanlıkların 100 liradan kesilmesini kararlaştırdı.

Altıeylül İlçesi Kurban Hizmetleri Komisyonun aldığı kararlar açıklandı. Kurbanlık hayvanların satışı Kepsut yolu 10. kilometrede bulunan hayvan pazarında yapılacak. Kurban kesimleri Bahçelievler Çarşamba pazarı ve yeni hayvan pazarında bulunan geçici kurban kesim yerlerinde yapılacak. Kesim ücretleri de büyükbaş kurbanlık hayvanlar için azamî 400 TL, küçükbaş kurbanlık hayvanlar için 100 TL olarak belirlendi. Bu ücrete derinin yüzülmesi, içinin temizlenmesi ayrıca parçalanması dahil olacak.

Kesim elamanı olarak çalışacaklarda aranan şartlar

Kurban Hizmetleri Komisyonu, daha önceki yıllarda kurban kesim belgesi olan ve komisyonca tespit edilen geçici kurban kesim yerlerinde görev almak isteyenlerin kesim sırasında çizme ve önlük giymeleri, her yıl kurban bayramından önce 3 ay içinde hijyen belgesini ve alacakları sağlık raporlarını yanlarında bulundurmaları gerektiğini açıkladı.