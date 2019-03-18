Altıeylül’de her mahalle miting alanı

Altıeylül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Partili Belediye Başkan adayı Hasan Avcı, seçim çalışmalarına hafta sonu da devam etti. Başkan Avcı çalışmalar kapsamında kırsal Kabaklı ve Balıklı Mahalleleri’nde düzenlenen mitinglere katıldı.

Başkan Avcı, Cumhur İttifakı’na en büyük desteği Altıeylül’ün vereceğini söyledi. Beka sorununa vurgu yapan Avcı, “Beka sorunu dün de vardı, bugün de var, yarın da vardır. Ama Allah’a hamdolsun bizim dün de uyanık bir milletimiz vardı, bugün de uyanık bir milletimiz var, yarın da uyanık bir milletimiz olacak” dedi.

Avcı, “Türk milleti olarak savaştan yana olmayız”

Konuşmasına Yeni Zelanda’da yapılan katliama değinerek başlayan Başkan Avcı, “Bu millet gemileri karadan yürütmüş bir neslin evlatları. Şimdi bugün Yeni Zelanda’da Müslümanları katlederken üzerine Çanakkale’yi, üzerine İstanbul’u işaret ederek Türkiye’den Türk milletinden öç almaya çalışanlar, haçlı- hilal kavgası çıkartmaya çalışanlar. Biz Türk Milleti olarak savaştan yana hiçbir zaman olmayız. Hep barıştan yana oluruz, ama yumuşak başlıysak kim demiş uysal koyunuz. Kesilir, belki fakat çekmeye gelmez boynumuz diyor Akif” dedi.

Başkan Avcı mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Avcı, “Beka sorunu bugün de var yarın da olacak”

Türkiye’nin her zaman beka sorunu olduğunu söyleyen Avcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hangi Amerikan başkanı çıkmış ve demiş ki: Türk Lirasını yeneceğiz demiş. Türk lirasıyla uğraşırsa Amerikan başkanı burada beka sorunu yoktur da ne vardır? Beka sorunu dün de vardı, bugün de var, yarında vardır. Ama Allah’a hamdolsun bizim dün de uyanık bir milletimiz vardı, bugün de uyanık bir milletimiz var, yarın da uyanık bir milletimiz olacak. Kabaklı’dan görüyoruz, İnşallah yarın da uyanık olmaya devam edeceğiz. Dönmeyiz yolumuzdan baş koymuşuz ülkemize. Bugün milletin öz evlatlarının oluşturduğu Cumhur İttifakıyla yolumuza devam ediyoruz”.

Kabaklıyla ilgili yapılan çalışmalara da değinen Başkan Avcı, mahallenin ihtiyaçlarının gelecek dönemde de çözülmeye devam edeceğini belirtti. Avcı, Kabaklı’nın sorunlarının unutulmadığını söyledi.

Avcı, “Balıklı’da güreş sahası yapılıyor”

Balıklı’da pehlivan ve güreş merakının çok olduğunu ifade eden Başkan Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Balıklı’yı güreş altyapısı haline getirmemiz lazım. Bir güreş sahası yapıyoruz. 2019’da Balıklı’da hep beraber güreş organizasyonu yapacağız. Balıklı, buradan Kurtdereli’de başpehlivan çıkartacağız. Biz Balıklı’ya güveniyoruz, biz de bunun için gayret sarf edeceğiz. Balıklı’da hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan çok. Bu kardeşlerimizin sorunlarını biliyoruz. Milletvekilimiz Mustafa Canbey ile Tarım Bakanımızdan randevu aldık. Bakanımız yoğun olduğu için yardımcısına sizlerin dertlerini, sizlerin sorunlarınızı kalem kalem anlattık. İnanın yukarıda bir milli mücadele ruhuyla savaş yaşanıyor. Kolay günlerden geçmiyoruz. Devletimizin üst kademesinin yaşanan sıkıntılardan haberi var. Onlar da gerekli çalışmaları yapıyor. Cumhurbaşkanımız önderliğinde yeniden kurtuluş savaşı veriyoruz”.

Başkan Avcı hafta sonu kırsal Çandır Mahallesi’nde de ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Avcı ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin canlı bağlantısıyla Gebze-Orhangazi-İzmir Körfez Geçişi ile Balıkesir Kuzey Gişeleri’nin açılışına katıldı.

Seçim çalışmalarına AK Parti Milletvekili Yavuz Subaşı, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammet Tekin, MHP İl Başkanı Orhan Dereli, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Halil Görmen, Gençlik ve Kadın Kolları yönetici ve üyeleri eşlik etti.