0553 313 94 23

Altıeylül Kent Konseyi yeni yönetim belirlendi

Altıeylül Kent Konseyinin 3.

18 Haziran 2019 Salı 17:25
Altıeylül Kent Konseyi yeni yönetim belirlendi

Altıeylül Kent Konseyinin 3. Olağan Genel Kurulu Salih Tozan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Avukat Hüseyin Gündoğan Kent Konseyi Başkanlığına seçildi.


Salih Tozan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kurulda Divan Başkanlığını Tahir Korucuoğulları,Divan üyeliklerini ise Doç. Dr. İbrahim Aydın ve Nursel Gencer yaptı.Tek liste ile gidilen genel kurulda Altıeylül Kent Konseyi Başkanlığına Av. Hüseyin Gündoğan oy birliği ile seçildi. Genel Kurulda bir konuşma yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Kent Konseylerinin vatandaşın yerel yönetimlere katılımında büyük rol oynadığını belirtti. Başkan Avcı; “ Öncelikle Altıeylül Kent Konseyi önceki Başkanı Ahmet Özen’e vermiş olduğu katkı ve emekleri için çok teşekkür ederiz. Kent Konseyinin vatandaşın yerel yönetimlere katılımı ve katkı sağlaması konusunda öneminin bilincindeyiz. Üniversite, dernekler, vakıflar, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği kentin ivme kazanması için önemli faktörler. Bu nedenle, toplumun her kesimini kapsayan dokusu ile Kent Konseyleri yerel yönetimlerle vatandaşı birbirine bağlayan öneme sahip.Bu göreve gönüllü olarak talip olan ve seçilen Altıeylül Kent Konseyi’nin yeni yönetimini kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Altıeylül Belediyemiz ve Kent Konseyi arasında bağ olması için, Kent Konseyi Genel Sekreterliğine Osman Ödemiş’i öneriyorum“ dedi.


Yapılan oylamanın ardından Kent Konseyi Başkanı Av. Hüseyin Gündoğan olurken, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ödemiş de Kent Konseyi Genel Sekreteri seçildi. AltıeylülKent Konseyi Başkanı Av. Hüseyin Gündoğan yaptığı konuşmada kendisine verilen sorumluluğunun bilincinde olduğunu belirterek yürütme kuruluna seçilen üyeleri kutladı. Uyum içerisinde hareket edeceklerinin altını çizen Gündoğan, yeni dönemin Altıeylül için hayırlı olmasını diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 17:25
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rize'de elektrik akımına kapılan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
    1. Rize'de elektrik akımına kapılan 1..
    2. Mursi'nin şehit olduğu gün takvimde..
    3. Yeni Akit yazarı Alan'a saldıranlar..
    4. UMED'den İsmail Küçükkaya'ya istifa..
    5. Şahmerdan Sarı Hoca kimdir? Şahımerdan..
    6. Kuzenlerden birinin öldüğü olayda..
    7. Kapalıçarşı'da altın
    8. Merkel korkuttu
    9. Müslüman kardeşler kimdir? Müslüman..
    10. Altıeylül Kent Konseyi yeni yönetim..
    11. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı,..
    12. Güven, yıldırım ve yunus timleri,..
    13. Gültak, Akdeniz Kent Konseyi’nde proje..
    14. Van’da ‘Kadına Yönelik Şiddet Ve Erken..
    15. BM'den Mursi'nin vefatına ilişkin acil..
    16. "Vedat'ın ve kulübün lehine olan bir..
    17. Otomobil elektrikli bisiklet ve..
    18. İhvan nedir? İhvan kime denir?
    19. Tosya’da yaz Kur’an Kursları başladı
    20. Piyasaya sahte para süren kalpazanlar..
    21. Akçaabatlı miniklerden örnek davranış
    22. Jandarma ekipleri, Libyalı turistin..
    23. Mursi için Tosya’da Gıyabi Cenaze..
    24. Trump ve Xi Japonya’daki G-20..
    25. Döviz kurları
    26. "Müttefiklik ruhuna uygun hareket..
    27. 4 yıl sonra naaşı bulunan şehit uzman..
    28. Kocaeli’de bebek ve çocuk sağlığı..
    29. Bozüyük’te Mursi için gıyabi cenaze..
    30. Başkent’te AVM çalışanlarından ağaç..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması