Altıeylül Kadın ve Engelli Meclisleri yeni döneme başladı

Altıeylül Kent Konseyi Kadın ve Engelli Meclisleri olağan genel kurullarını gerçekleştirdi. Tek liste ile girilen seçimde Kadın Meclis Başkanlığına Özge Özalp Güneri, Engelli Meclisi Başkanlığına da Halil Özcan seçildi.

Altıeylül Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan genel kurulda Kadın ve Engelli Meclisleri başkanlarını seçti. Genel kurul öncesi bir konuşma yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, önceki dönemde görev alan yönetime ve Altıeylül için gönüllü olarak çalışan herkese teşekkür etti. Avcı, “Altıeylül’de önümüzdeki süreçte şehrimize katkı sunmak, taş üstüne taş koymak için Kent Konseyinin önemi büyük. Bu süreçte gönüllü olarak çalışmaya aday olan herkese çok teşekkür ederim. Burada gönüllülük en önemli etken.Daha aktif, daha hızlı ve verimli bir 5 sene geçirmek istiyoruz. Geçtiğimiz dönemde tecrübeler kazanılmıştı. Bizler de belediye olarak sizlere elimizden gelen katkıyı vereceğiz. ‘İsimler gelip geçer, baki kalan bir hoş seda imiş’ demiş büyüklerimiz. Kişiler gelir gider ama eserleri baki kalır. İnşallah çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, engellilerimize yönelik en güzel çalışmaları yapacağımıza inanıyorum. Katılımda bulunan herkese teşekkür ediyorum“ dedi.

“Belediyeye öncülük etmek adına buradayız”

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Gündoğan ise, ”Belediyeye öncülük etmek adına buradayız” dedi. Gündoğan, kent konseylerinde gönüllülüğün esas olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Öncelikle burada bulunan güzel ve özel insanlara teşekkür ediyorum. Bu iş gönüllülük işi, belediyenin yapmak istediği işlere öncülük etmek ve yanlış işlere de dur demek adına buradayız. Sizlerin emrindeyiz. Buradaki canlı ekibi görünce güzel işlere imza atacağımıza, belediyeyi harekete geçirerek sorunlarınızı gündeme taşımak adına güzel projeler üreteceğimize inanıyor ve sizlere teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun.”

Olağan genel kurul toplantıları Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın başkanlığında Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Gündoğan ve Kent Konseyi Genel Sekreteri ve aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ödemiş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirildi.