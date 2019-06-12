Altıeylül Belediyesi yeni logosunu seçti

Altıeylül Belediyesi Haziran Olağan Meclis toplantısında yeni logosunu belirlendi. Yeni logoda Karesi Beyliğinin amblemi öne çıkıyor.

Mevcut logonun kullanım zorluğu nedeniyle Başkan Hasan Avcı’nın talimatıyla hazırlanan logolar meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Mecliste6 farklı tasarım arasından oy birliği ile yeni logo seçildi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Hasan Avcı; “Şehrimiz için en güzeli hangisi olursa onu değerlendirmeye gayret ettik. 6 logoda birbirinden güzel çalışmalar. Logo çalışmaları için arkadaşlara herhangi bir ücret ödenmemiştir. Tamamen gönüllülük esasıyla tasarımlar yapılmıştır. Şunu da belirtmek isterim; Mevcut logoların oldukları yerlerden kaldırılıp yenisinin konulması gibibir uygulama söz konusu değil. Konteynerler, kaldırımlar vb. yerlerde eski logomuz duracak. Öncelikle belediyemizin tabelasında değişim olacak ve yeni yapılan işlerde yeni logo kullanılacak.Zamanla değişim kademeli olarak ilerleyecek. Bundan önce kullanılan logonun Altıeylül Belediyemizin kurucu belediye olarak kurumsallaşmasında büyük katkısı oldu. Emek verenlere teşekkür ediyoruz. Bundan sonra daha kullanışlı ve rantabl bir logo ile belediyemizi tanıtmaya devam edeceğiz. Logomuzun altlığını arkadaşlarımız hazırlayacak. Belki bir kaç değişiklik olabilir ama logomuz ana hatlarıyla bu şekilde ” dedi.

Kepsut ve Karesi Belediye’lerinin ve yurt çapında birçok özel işletmenin logosunu tasarlayan Sinan Ergün ile grafik tasarım uzmanı Mehmet Karataş tarafından tasarlanan logonun merkezinde kırmızı olarakBalıkesir bölgesinde hüküm süren Karesi Beyliği amblemi bulunuyor. Balıkesir’in kurtuluş günü olan 6 Eylül ve ilçeye ait efe figürü de logo da yer alırken ilçeye ait motifler de dikkat çekiyor.