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Altı sürücüden biri sıkıntıda!

Yeniakit Publisher
2023-09-26 11:23:00 -
Altı sürücüden biri sıkıntıda!

Bir araştırma, Almanya’da altı sürücüden birinin görme yetisinin zayıf olduğunu ortaya koydu. Çoğunun direksiyon başında geçmesi bile sakıncalı

Alman Karayolları Araştırma Enstitüsü, sürücülerin görme yetilerine ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi. Çıkan sonuç şoke etti. Ülkede her altı sürücüden birinin görme zayıflığı yaşadığı, birçoğunun direksiyon başında olmaması gerektiği belirtildi. Enstitü, görme sorunu yaşayan sürücülerin bunun farkında bile olmadıklarına vurgu yaptı.

Araştırmaya katılan 377 sürücünün önceden görme yetilerinin yüzde 99,2 olduğu, ancak sonraki teste yüzde 16,4'ünün kötü sonuç aldığı belirtildi. Çoğu sürücünün, gece araç kullanırken kendini daha güvensiz hissettiği, karşıdan gelen araç farlarının görüşünü kısıtladığı, 'dur' işaretini bile görmedikleri aktarıldı.

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