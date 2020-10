'Altı oklu fırka zihniyetine mensup monşerler'

Bugünlerde hep kardeşlikten, barıştan, dostluktan, ülke ve millet sevgisinden bahseden yazılar yazmak isterdim ama, karşı kesimdeki inanç ve millî irâde düşmanları, PKK ve Batı yardakçıları böylesi günlerde bile sürekli saldırı ve hakâret içeren söz ve davranışlar içinde olduklarından, inanç ve millî irâde düşmanlığında dış güçlerle aynı saldırılarda bulunduklarından, hâlâ o tür yapıcı ve uzlaşıcı kelimelerden bahsetmeyi kendim için ve inancımız açısından çok büyük bir zül, hakâret, miskinlik ve âcizlik olarak görmekteyim. Bu sebeplerden dolayı mecbûren aynı ton ve tarzda cevap vermem gerektiği ne inanıyorum. Çünkü mağdurlar alttan alıp hoşgörülü, uyumlu ve yumuşak davrandık ça onlar daha çok azgınlaşıp kuduruyor ve zıvanadan çıkarak şirretlik ve tecâvüzlerini artırıyorlar. İşte demokrasi ve insan hakları gibi değerler böylesi iffetsizler tarafından çiğneniyor, darbeciler, cuntacılar ve destekçileri bu şartlar altında gelişerek, Başbakan ve bakan asma vahşeti, vandallığı, canavarlık ve barbarlıklar böyle zeminlerde yer buluyor, yeşeriyor ve insanlık o yüzden zîrü-zeber oluyor, yerlerde sürükleniyor...



Bu açıdan beşeriyetin yüz karası olan haydutların, inanç ve millî irâde düşmanı hâinlerin, mâsumlara saldıran kişilerin dişleri kırılmadıkça hiçbirisi, o tavırlardan vazgeçmiyor ve öylesi bir ülkede de aslâ huzur ve sükûn olmuyor. Tıpkı daha önce TBMM’de aynı şekilde bir vahşi hayvan gibi insanların bacağını ısıran ve cenâzelerinde halka nispet edenlerin, şimdi de KOBÂNİ vahşetiyle ülkeyi yakıp-yıkan, kan gölüne döndüren, isyâna ve tuğyâna sevk eden şer cephesine (gecikmeli de olsa haklı olarak) dâvâ açıp soruşturma yapan, bir kısmını da derdest eden sayın baş savcımıza ve görevlilere kudurmuş gibi saldıran muhâlefet maskeli içteki PKK sempatizanların ve siyâsi haydutların, onlara yardım ve yataklıkta bulunan ilkesizlerin milletçe târiz ve tecâvüzlerine muhâtap olmaktayız. Dinsizlerin, inanç ve millî irâde düşmanlarının sığınak ve korunakları; ilimde Darvinizm, ideolojide ise Kemâlizimdir. Nitekim sözde prof. olan Dr. Ali Demirsoy adındaki adam şu zırvada bulunuyor; “Gericiler (!) çeşitli bilim adamlarını ilgilendiren evrim kuramını anlamadıkları için; Kemâlizmi de anlayamazlar”(Evrimin tutarsızlığı. Sefâ Saygılı s. 59)



Vay beee! Bu mantığa göre, demek ki M. Kemal de Darwinistmiş. Oysa biz milletçe onu hep gerçek bir Müslüman siyasi olarak bilirdik. Başta laik-devrimbaz darwinperestler olmak üzere bütün Türk milletine bakın ne diyor? “Türkler, insanlığın insan olmayan numûneleridir. Medeniyetimizin bekâsı için onları mümkünse yok etmek ve geldikleri Asya steplerine sürmek veyâ Anadolu’da imhâ etmektir” (Aynı eser. S. 110) İşte 90 yıl ilim diye milletin evlâdına okutulan bu hezeyanlardan şimdi din-millet düşmanları, vatan hâinleri çıkıyor ve bunun adı da siyâset oluyor… Bu yüzden altı oklu fırka zihniyetindekiler millî ve dînî olan her şeye karşıdırlar ve öylesi konuları böylece sömürüp, habis emelleri için kullanıyorlar. Her zaman yaptıkları gibi şimdi de devletin dış politikasında düşmandan yana tavır almaktadırlar. Önce “Suriye’de ne işiniz varla başladılar.” Şimdi de “maalesef Âzerbaycan’a silah ve cihatçı gruplar gönderiyorlar” diyerek Ermeniliğin ve her türlü gavurluğun içteki ajanlığını yapıyorlar. Adama bak hiç utanmadan esef etmektedir. İşte altı oklu fırka zihniyetine mensup monşerler böyledir.. (28/9/2020 Basından) Bu nasıl bir ihânet ki, kâtiller mâsum, maktuller suçlu görülmektedir!?. Aslında bu ihânet çetelerinin oracıkta dişleri kırılmalı, hadleri bildirilmeliydi. Yoksa yapılan bunca vahşet ve cinâyetlerin sonu gelmiyor ve o öyle bir ülkede huzur-sükûn diye bir şey kalmıyor ve aynı şenâatler devâm edip gidiyor… Tâ ki aynı metotları ve düşmanın kullandığı silahı kullanmadıkça bu türlü saldırılar şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonrada aynen devam edip gidecektir. Sonuçta onlar yapacaklar, vurup-kıracaklar, sizler de sâdece konuşarak o iğrenç olayların ve mütecâvizlerin sözlerini edeceksiniz. Ama “atı alan Üsküdar’ı geçiyor.” Ve görüldüğü, yaşandığı gibi HAK zıpırın, zorbanın ve şerirlerle iffetsizin oluyor. Tıpkı mâlum hikâye gibi. Bir adam kışın her hangi bir köye gider ve köyün köpekleri adama saldırır. Adam kendini savunmak için yerden bir taş alıp onlara almak ister fakat her taraf “don” buz tuttuğu için, taşları çıkaramaz.( Yâhu bu ne biçim köy? İtleri boş, taşları bağlı der.) Merhum şâirimiz Abdurrahim Karakoç’ta bu olayı şiirleştirerek şöyle ifâde etmiştir.



“Taşlar bağlı, itler seyip./ Tarihi edersek kayıp,

Tümümüze olsun ayıp./ Âkıbetimiz tez gelir…

Derler ki “Siz susun! biz söyleyelim;

Hep biz yönetelim, hep biz eyleyelim”..

Artık bu oyunlara HAYIR! Diyelim…

Biz sustukça onlar, (Korkak) diyorlar.” (Hasana mektuplar S. 18-28)



Evet ülkemiz sol ideolojinin bâtıl, bozguncu-kışkırtıcı siyâsilerin ve onlara yamaklık eden çakma, dolma ve doldurma sözde eski ‘muhâfazakâr’(!) nevzuhur particiklerin, yurdumuza ve millî irâdeye verdiği düşmanlıkların gittikçe artan ve saldırgan hâle gelip herkese saldırması yüzünden çomarları bol ve hâinleri çok olan bir ülke hâline gelmiştir O yüzden başı boş gezen o tür kelplerin ülkeye ve millete daha büyük zarar vermeden onları tez elden zaptı-rap altına almak gerekiyor. Bunlar yâ, insanlığı öğrenip yasalara, halka ve görevlilere adam gibi davranırlar, yada öylesi davranışları tercih edip itlâfı hak ederler. Zîrâ bu ülkede inanç ve millî irâde düşmanı materyalist kesimlerde adamlığın, insânî ve vicdânî özelliklerin esâmisi olmadığı için o tipler genelde hayvânî dürtülerle hareket ederler.