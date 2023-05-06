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Avrupa Altı milyon kişi borç batağında
Avrupa

Altı milyon kişi borç batağında

Yeniakit Publisher
2023-05-06 07:58:00 -
Altı milyon kişi borç batağında

Almanya’da yaşanan enerjisi krizi insanları borçlandırdı. 6 milyon Alman vatandaşın aşırı borçlu olduğu ortaya çıktı.

Almanya'da yaşanan enerji krizinde artan maliyetler, borçlu insan sayısını artırdı. Federal Borç Danışmanlığı Çalışma Grubu, ülkede 6 milyon kişinin aşırı borçlu olduğunu açıkladı.

Grup, özel iflasların artması konusunda uyarıda da bulundu ve geçen yıl 96 bin 300 özel iflas yaşandığını aktardı. Sayı bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 artış gösterdi. 

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