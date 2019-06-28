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Altı görev yerinde altı çocuk sahibi oldu

Her görev yaptığı yerde bir çocuk sahibi olan Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, altıncı çocuğuna ise Giresun’un Görele ilçesinde sahip oldu.

28 Haziran 2019 Cuma 14:32
Altı görev yerinde altı çocuk sahibi oldu

Her görev yaptığı yerde bir çocuk sahibi olan Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, altıncı çocuğuna ise Giresun’un Görele ilçesinde sahip oldu.


Bugüne kadar görev yaptığı Ankara, Yozgat, Sarıkamış, Mardin, Zile’de beş çocuk babası olan Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, son görev yeri Giresun’un Görele ilçesinde ise 6. defa baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Her çocuğunun ayrı bir doğum yeri olmasının mesleğinin güzellikleri arasında olduğunu ifade eden Kaymakam Ermiş, “Çocuklarıma baktıkça görev yaptığım yerleri, ülkemi görüyorum. Ne mutlu bize ki eşimle her görev yaptığımız yerde bir çocuk mutluluğu yaşadık. Çocuklarımızın kimliklerinde doğdukları yerler, benim içinse görev yaptığım yerler kayıtlı. Üçü erkek, üçü kız olmak üzere toplam altı çocuk sahibiyiz” dedi.



“Aile planlaması yanlış bir projeydi”


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üç çocuk tavsiyesiyle yanlış olan aile planlaması baskısının da ortadan kalktığını anlatan Kaymakam Ermiş, “Günümüzde çok çocuklu ailelere pozitif gözle bakılıyorsa bunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni evlenen çiftlere en az üç çocuk tavsiyesi vardır. Bu tavsiye yanlış olan aile planlaması baskısını da ortadan kaldırmıştır. Her çocuk ülkenin geleceğidir, zenginliğidir. Avrupa’da giderek nüfus yaşlanmakta, ülkelerin yaşlı nüfusu artmaktadır. Ülkemizde ise aksine genç nüfus çoğunluktadır. Bu da ülkemizin en büyük güvencesidir. Bu güvenceyi devam ettirebilmekte çok çocuk sahibi olmakla mümkündür” şeklinde konuştu.



“Çocuk da yaptık, kariyer de”


Çocuk yapmanın eşinin ve kendisinin kariyer yapmasına engel olmadığını anlatan Kaymakam Ermiş, “Toplumda çocuklar kariyer yapmalarına engel olabilir diye bir olumsuz algı olsa da bu doğru değildir. Eşim doktor, ben ise kaymakam olarak görev yapmaktayım ama bu altı çocuk sahibi olmamıza engel olmadı. Esasen kariyer basamaklarını tırmanma isteği ve çocuk sahibi olma arzusu, sorumluluk bilinci içerisinde gerçekleştirildiğinde bireylerin ruh ve kalp dünyası ile aile ve toplum yaşantısına inanılmaz güzellikler katar. Eşimin doktorluğu ve benim kaymakamlık görevim her ikisi de çalışma hayatı yoğun ve yorucu olan mesleklerdir. Mesai mefhumu olmaksızın 24 saat görev yaparlar. Kaymakam ilçede devlet hizmetlerinin en üst seviyede yürütülmesinden sorumlu, doktor ise hastanelerin tam gün hizmet vermesine bağlı olarak mesai dışında nöbet ve icap görevi yapar. Ama buna rağmen çocuklarımıza ayıracak zamanımız fazlasıyla olmuştur” diye konuştu.


Vatana ve topluma faydalı çocuklar yetiştirmekten mutlu olduklarını anlatan Kaymakam Ermiş’in eşi Dr. Hatice Ermiş ise, “Biz zaten 23 Nisan günü evlenmiştik. Bir gün yaşlanıp emekli olduğumuzda elde çocuklar, gelin ve damatlar kalacak, makam mevki olmayacak. Vatana ve topluma faydalı çocuklar yetiştirebilmek bizleri mutlu etmeye yetiyor. Çocuklar bizi yormak yerine aksine işten eve geldiğimizde yorgunluğumuzu alıyorlar” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:32
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