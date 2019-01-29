Altı bakanlık "uyuşturucuyla mücadele"yi konuştu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, Adalet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Milli Eğitim ile Sağlık bakanlıkları arasında "Uyuşturucuyla Mücadele İstişare" toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanını temsilen Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mücahit Öztürk katıldı.

Her bakanlığın uyuşturucuyla mücadelede yaptığı faaliyetlerin anlatıldığı ve 2018 yılının değerlendirildiği toplantıda, 2019 yılında yapılacak çalışmalar da ele alındı.

Toplantıda, "uyuşturucuyla mücadele" konusu, arzla mücadele, eğitim/önleme ile tedavi/rehabilitasyon olarak üç başlıkta ele alındı.

- Bakanlıklar arası koordinasyon artırılacak

Uyuşturucuyla mücadelede bakanlıklar arası koordinasyonun arttırılması, koordinasyon, iş birliği ve istişarenin sürekliliğinin sağlanması için düzenli bir zemin oluşturması konularının görüşüldüğü toplantıda, İçişleri Bakanlığının uyuşturucuyla mücadelede yürüttüğü faaliyetler de anlatıldı.

Hem İçişleri Bakanlığının diğer bakanlıklardan beklentileri hem de diğer bakanlıkların İçişleri Bakanlığından beklenti ve taleplerinin istişare edildiği toplantıda ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları da sunum yaptı.

Programın sonunda bir sonraki toplantının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.