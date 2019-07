Altı ayda 39 yangına müdahale

Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü son 6 aylık çalışma istatistiklerini paylaştı. İtfaiye Müdürlüğü personeli can kaybının yaşanmadığı çok sayıda yangın söndürme ve yangın sonrası müdahale çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Belediye Başkanı Cemal Akın’ın son derece önem verdiği ve 2009 yılından itibaren büyük yatırımlar yaptığı İtfaiye Müdürlüğü son 6 ay içerisinde gerçekleştirmiş olduğu başarılı çalışmalarla can kaybının yaşanmadığı birçok vakaya müdahale etti. Modernize edilen yeni binasında son teknoloji araç ve ekipmanla hizmet veren İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, elektrik kontağı, lpg, doğalgaz, baca tutuşması, ocak, soba, kalorifer kazanı, sigara ve kibrit, sabotaj ve çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelen 39 vakaya müdahalede bulundu. Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün 6 aylık çalışma istatistiği ile ilgili yaptığı açıklamasında, “ Bartın Belediyesi olarak vatandaşlarımızın can güvenliği çok önemsediğimiz konuların başında gelmektedir. Göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren bu bilinçle hareket ederek, İtfaiye Müdürlüğü’müze bir çok yenilik kattık. Daha önceki yıllarda Kavaklı Caddesi’nde hizmet veren İtfaiye Müdürlüğü’müzü Sanayi Bölgemize taşıyarak, çok daha iyi şartlar altında hizmet vermesine olanak sağladık. Yeni İtfaiye Binamız2500 m2 alan üzerinde, 850 m2 taban alanlı, iki katında 1700 m2 kullanım alanına sahip yeniitfaiye binası 10 aracın rahatlıkla girebildiği garajı, akıllı santral sistemi, Avrupa standartlarında yatakhanesi, itfaiye erleri için spor ve dinlenme alanlarının yanı sıra birçok özelliği ile akıllı bina şeklinde dizayn ve inşa edildi.14 Mart 2014 tarihinde bu arsanın bulunduğu yerde itfaiye binasının ihalesi yapıldı ve temeli atıldı. Bu binanın bitiş tarihi 9 Şubat 2016 yılıydı. Müteahhidimiz iyi çalıştı ve erken bitirdi. Tabi ki bizde burayla ilgili bütün maddi kaynakları sağladık. Bu yatırımın hiçbir borcu yoktur. Hiç kredi kullanmadık, hiç borç almadık. Buranın toplam 2 bin 20 metrekare alanı var. 1.735 metrekaresi inşaat alanıdır. İçinde mutfak, dinlenme odası, spor odası, eğitim salonu, yatakhane, çamaşırhane, mescit ve idari binalar bulunuyor. Ayrıca araç ve ekipmanlarımızı yenileyerek, personelimizin çok daha iyi şartlar altında hizmet sunmasına olanak sağladık. İtfaiye Müdürlüğü personelimizin mesleklerine yönelik bilgi ve becerilerine katkı sunmak adına periyodik aralıklarla hizmet içi eğitim ve seminerlere katılımlarını sağlıyoruz. Yine müdürlük personelimiz tarafından, talep eden kurum ve kuruluşlara, yangından korunma, yangında ilk müdahale, yangın söndürme ve yangın anında yapılması gerekenler gibi çeşitli konularda eğitimler verilmeye devam ediyor. Gönül ister ki yangın gibi kazaların yaşanmaması, yaşandığında da can kaybı olmadan, en az hasarla kazanın atlatılmasıdır. Bartın Belediyesi olarak bizlerde bu konunun öneminin farkındayız” dedi.