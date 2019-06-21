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Alternatif yem bitkileri 100 bin dekarı aşacak

Kırşehir Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Şahin: - "2019 yılında alternatif ürünler çerçevesinde ilimizde hayvancılığın artmasıyla 100 bin dekarın üzerinde yem bitkileri ekimi bekliyoruz"

21 Haziran 2019 Cuma 14:17
Alternatif yem bitkileri 100 bin dekarı aşacak

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemi tarım ve hayvancılık merkezlerinden Kırşehir'de, alternatif ürün olarak yem bitkilerinde bu yıl 100 bin dekarın üzerinde ekim bekleniyor.

Kırşehir Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda il genelinde hayvancılığın çok geliştiğini, özellikle yem bitkilerine olan ihtiyacın da arttığını belirtti.

Yaklaşık 2,5 milyon dekarlık toplam tarım arazisinde silajlık mısır, fiğ, yonca, yulaf gibi yem bitkilerinin geçen yıl 54 bin dekar olduğunu aktaran Şahin, Genç Çiftçi Projesi başta olmak üzere, farklı proje ve uygulamalarla yem bitkisi üretiminin bakanlık tarafından teşvik edildiğini kaydetti.

Şahin, yılda iki kez ekimi yapılabilen yem bitkisi üretimiyle ilgili müracaatların devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2018 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı ve destek alan çiftçilerimiz toplam 54 bin dekar alanda yem bitkileri ekti. 2019 yılında alternatif ürünler çerçevesinde ilimizde hayvancılığın artmasıyla 100 bin dekarın üzerinde yem bitkileri ekimi bekliyoruz. Müracaatlarımızı almaya başladık. İlimizde kaliteli kaba yeme ihtiyacımız var. Ciddi oranda hayvancılık yapılıyor. Kurak alanlara da alternatif yem bitkileri için fiğ ve yulaf ektiriyoruz."

- Yem bitkilerine devlet desteği

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yem bitkilerinin desteklenmesiyle ilgili bir genelgesi olduğunu hatırlatan Şahin, "Bakanlığımız bu sene bir genelge yayımladı. 'Üç sene üst üste aynı araziye aynı ürünü ekerse destekleme alamaz.' dedi. Çiftçilerimiz bu genelge nedeniyle münavebeye giderek, üç yıl aynı ürünü ekmemek için yem bitkileri ekimi yapıyor. Devletimiz dekara 70 ila 150 lira arasında yem bitkileri desteklemesi yapıyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:17
  1. 100 bin dekar
  2. Kırşehir
  3. yem bitkileri ekimi

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