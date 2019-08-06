Alternatİf ürün mercimek hasadı başladı

Kütahya’nın Aslanapa İlçesi Bezirgan köyünde alternatif ürün olan mercimek hasadı başladı

50 yıldır Çiftçilik yapan Hüseyin Kızıl, mercimeğin rekoltesinin iyi olduğunu belirterek, "Geçmişte mercimek hasadını bin bir zahmetle öküzlere bağlanan ve bölgemizde düven diye bilinen tarım aracı ile yapıyorduk. Şimdi ise düveni traktörün arkasına bağlayıp üzerine taş koyarak yine geçmişte olduğu gibi daireler çizerek ürünü kabuğundan çıkarıp daha sonra esen rüzgarın yönüne göre savurarak yapıyoruz. Mercimek bölgemizde buğday ve arpadan sonra ürettiğimiz alternatif ürünlerden. Hasadı ve harmanı zahmetli olsa da iyi gelir bırakıyor. Mercimek harmanı için gerekli makinaları alabildiğimiz takdirde ekim alanını dahada genişletip üretmeye kararlıyız’’ diye konuştu.