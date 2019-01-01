Alternatif finansman modelleri kullanılmalı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSEFAM) ev sahipliğinde ‘Faizsiz Gayrimenkul Finansmanı Sempozyumu’ gerçekleştirildi. Faizsiz finansman modellerinin masaya yatırıldığı sempozyumda söz alan Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ Genel Müdürü Deniz Aksu, faizsiz fonlama yöntemlerinin öneminin anlaşılması; rağbet görmesi temennisinde bulundu. Söz konusu yöntemlerin konut ticaretinde kullanılmasında yarar gören Aksu, “Bu sayede spekülasyonların önüne geçilecek, taşınmazları alanlar ve satanlar rahat edecektir” dedi.

Ekonomimiz güçlü

Ekonomiye de değinen Aksu, “Ülke olarak şoklara karşı dayanıklıyız, güçlüyüz. Gücümüze güvenmeliyiz. Her şey normale dönüyor, toparlanıyoruz. Bu ortamda bizim en önemli görevimiz yatırımcılara rehberlik etmek ve güven vermek” ifadelerini kullandı.

Faiz artışlarının yatırımcıları yıldırmaması gerektiğini belirten Aksu, ekonomi paydaşlarına “Evlerimizin önünden tren geçmedi. Dolayısıyla karamsarlıktan kaçınmalı, dayanışma halinde olmalıyız. İstikrar devam ettirmeye, güvenin arttırmaya odaklanmalıyız” diye selendi.

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ’nin kuruluş sürecini anlatan Aksu, şunları söyledi: “Mustafa Kemal Atatürk’ün girişimiyle hayat bulan, 20 milyon TL sermayeli Emlak ve Eytam Bankası’nın temel görevi konut projelerine katkı yapmaktı. 1953’te ödenmiş sermayesi 300 milyon TL’ye çıkarılan; Emlak ve Kredi Bankası ismini alan bu kurum Ankara, İstanbul, İzmir, Edirne, Eskişehir ile Çankırı’da konut projeleri hayata geçirdi. Yıllar yıları takip etti ve 2001’de tasfiye kapsamına alındı. Nihayetinde aradan geçen 18 senenin ardından Emlak Bankası’nın yeniden canlandırılmasına karar verildi. 2018 Eylül ayında bizden bankanın yapılanmasında rol almamız talep edildi. Görev bize tevdi edildiğinde ilk olarak yapılacakları listeledik. Sonrasında borçları kapattık ve tasfiyeyi gerçekleştirdik. Akabinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) onay alarak Emlak Bankası’nı faaliyete geçebilir duruma getirdik. Çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Denetimlerden geçtik, vergi tabelası ve SGK girişi gibi hususları da hallettik. Şükür ki şu anda şube açabilecek durumdayız ve mart sonunda faaliyetlerimize başlayacağımızı tahmin ediyoruz.”

Bu sene 7 bölgede 15 şube açacaklarını duyuran Aksu, ürün ve hizmetleriyle gerek ekonomiye gerek stratejik sektörlere olumlu katkı yapacaklarını sözlerine ekledi.

Finans ve gayrimenkul sektörü oyuncularını buluşturan sempozyumda faizin yatırımları baltaladığı; ekonomiye darbe vurduğu kaydedildi. İSEFAM Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy, faizin kalkınmayı engellediğini ve yoksulluğu arttırdığını dile getirdi. Ersoy, faizin tahribatını önleyecek yollar aranması ve adımlar atılması uyarısı yaptı. Faiz sisteminin sıkıntılara neden olduğuna dikkat çeken Ersoy, “Bu durum karşısında çaresizliğe kapılmamalıyız. Çarenin İslam ekonomisi olduğunu bilmeliyiz. Faizsiz sisteme yönelmeliyiz. Bu sistemin fıtri, doğal ve ilmi olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız” şeklinde konuştu.

Batıl yöntemlerden uzak durulmalı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Bayındır ise yüce Allah’ın (CC) helal yollardan ticaret yapılmasını emrettiğini aktararak, “Bu bilinçle batıl yöntemlerden uzak durmalı, faizle alım satım yapmaktan kaçınmalıyız” diye konuştu. Faizsiz finansman modellerinin teorisi kadar pratiğinin de önemli olduğunu vurgulayan Bayındır, “Murabaha tarafında uygulamayla ilgili problemler görüyoruz. Mutlaka ve mutlaka bu problemlerin önüne geçilmeli” ikazında bulundu.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Dinç de gayrimenkul üreticilerinin uluslararası fonlara açılması; Mortgage kaynaklı aksaklıkların giderilmesi önerilerini sundu.

Evimizi helal yolla inşa etmeliyiz

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, evleri helal yollarla; faizsiz sistemle inşa etmek gerektiğinin altını çizdi. Bulut, faize alternatif yöntemlerle konut yapımının ve daire alımının önemli olduğuna işaret etti. Finas sektöründe katılım bankalarının yüzde 5-6 olan payının yüzde 15’e çıkartılmasının hedeflendiğini hatırlatan Bulut, “Bu anlamda Vakıf Katılım’ın ve Ziraat Katılım’ı takiben Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın sektöre girmesi çok olumlu ve önemli sonuçlar doğuracak” öngörüsünü paylaştı.