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Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı’na iki ödül

Alternatif Bank’ın Bilgi Teknolojileri ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Beyzadeoğlu, yurt içi ve yurt dışından iki önemli ödüle layık görüldü

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:56
Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı’na iki ödül

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank’ın Bilgi Teknolojileri ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Beyzadeoğlu, yurt içi ve yurt dışından iki önemli ödülün sahibi oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank’ın Bilgi Teknolojileri ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Beyzadeoğlu, yurt içi ve yurt dışından iki önemli ödüle layık görüldü. Esra Beyzadeoğlu, Amerikan İş Dünyası Ödülleri kapsamında verilen "Stevie Awards For Women In Business" kategorisinde ödüle layık görülürken, IDC Türkiye Teknoloji Sektöründe Kadınlar Ödül Programı’nda ise "Yılın Kadın CIO"su seçildi.

Marka dönüşümünün ardından yenilen stratejisiyle önemli çalışmalara imza atan Alternatif Bank, dijitalleşme alanında gerçekleştirdiği projelerle de hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

Dijital projelere liderlik eden Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Esra Beyzadeoğlu, bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen Amerikan İş Dünyası Ödülleri kapsamında, birçok kategoride yılın başarılı yöneticilerinin ödüllendirildiği "Stevie Awards For Women In Business"ta bankacılık ve finansal servisler alanında bronz ödüle layık görüldü. IDC Türkiye Teknoloji Sektöründe Kadınlar Ödülleri’nde ise "Yılın Kadın CIO"su oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, şunları kaydetti:

"Amerikan İş Dünyası Ödülleri kapsamında, uluslararası saygınlığa sahip ‘Stevie Awards For Women In Business’ kategorisinde Bilgi Teknolojileri ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcımız Esra Beyzadeoğlu’nun ödüle layık görülmesinden gurur duyduk. Bununla birlikte IDC Türkiye tarafından da ‘Yılın Kadın CIO’su seçilmesi bankamız adına mutluluk verici bir gelişme oldu. Esra Hanım’ı aldığı ödüllerden ve bankamızın adını önemli platformlarda temsil etmesinden dolayı tebrik ediyorum. Alternatif Bank olarak, güçlü yönetim kadromuz, basiretli iş yapma kültürümüzle yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum."

Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Esra Beyzadeoğlu ise Alternatif Bank olarak, bilgi teknolojileri alanında da önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Dijital dönüşümün gereklerine uygun olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler sunan ve danışman banka anlayışımızla önümüzdeki dönemde de farkımızı hissettirecek projelerimiz olacak. Bu kapsamda alınan ödüller motivasyonumuzu artırırken müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için hedeflerimizi hep daha yukarıya taşıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:56
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