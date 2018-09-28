Fatih Altaylı'dan Eruğrul Özkök'e: B.kunu çıkardın!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök son günlerde köşe yazılarında Fatih Altaylı ve diğer gazetecilerin fotoğraflarını kullanıyor, köşesini doldurmaya çalışıyordu. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, gazetecilerle birlikte katıldığı turlarda fotoğraf çekme işini şova dönüştüren ve diğer habercilere gına getirden Özkök’e fena patladı.

“ABİ B.KUNU ÇIKARDIN”

Altaylı şunları yazdı:

Ertuğrul Özkök, son yıllarda kendini pek bir beğenir oldu.

Sıkıntı yok.

İnsan kendini beğenmekte özgür.

Bu yüzden olsa gerek, hem sosyal medyasında hem köşesinde bolca “Otofotoğrafını” kullanıyor.

Her yerde poz veriyor, her yerde fotoğraflarını çektiriyor.

Bunları da köşesine koyuyor.

Kimi gün köşesinde 6 fotoğrafını kullandığına tanık olduk.

O kadar çok kendi fotoğrafını çekiyor ve çektiriyor ki, eğer seyahatte birlikteysek insana fenalık geliyor.

Sonra da bu fotoğraflardan bazılarını köşesine koyuyor.

Gazetecilerin grup halinde gittiği yerlerde de ille bir “Enstalasyon” yapıyor.

Sen şurada dur, o burada dursun, sen biraz geri git, sen bacağını öne uzat, sen zıpla, sen eğil gibi. (Dün kullandığı fotoğrafta meseleye ne kadar gönülsüzce dahil olduğunu görenler anlamıştır zaten)

Yaşına hürmeten herkes de katlanıyor.

Ben bazen “Abi b.kunu çıkardın” diyorum ama etkisi yok tabii ki.

Ancak benim Sevgili Ertuğrul Özkök’ten bir şahsi ricam var.

Lütfen benim içinde olduğum fotoğrafları köşende veya sosyal medyanda kullanma, olur mu!

Buna çok meraklı olsam benim de bir köşem var. Kendi fotoğrafımı burada kullanabilirim.

Hele bir de o mu şık, buna mı yakışmış gibi saçmalıklara gerçekten hiç ama hiç ihtiyacım yok.

Ne moda ikonu olma niyetim var ne de böyle şeylerden hoşlanıyorum.

“NE HAKKIN VAR BENİ MALZEME ETMENE”

Daha da kötüsü bir de bu anı fotoğraflarını sosyal medyanda paylaşıp, beni ve hatta kendini sosyal medya kötücüllerine malzeme yapıyorsun.

Bana ne oradaki kötü kalpli insanlardan.

Ne hakkın var kinlerini kusmalarına beni malzeme etmene.

Sen bundan zevk alıyor olabilirsin.

Ama ben hiç hoşlanmıyorum.

Ben kılık kıyafetimin değil, iyi veya kötü fikirlerimin, yazdıklarımın tartışılmasını istiyorum.

Kusura bakma abi, 25 yıla yaklaşan bir arkadaşlığımız var.

Yazdıklarım, düşüncelerim, fikirlerim hakkında istediğini yaz, söyle, eleştir hatta hakaret bile et.

Ama fotoğraf bile çektirmekten hoşlanmayan ve hatırın için orada poz veren beni fotoğrafik malzeme yapma.