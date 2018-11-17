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Altaylı: O görüntüleri yayanlar gerçekten aptal

Dün Türkiye muhaliflerinin, İstanbul Havalimanı ile ilgili "su bastı" iftiralarına sert çıkan gazeteci Fatih Altaylı, "Bildiğim bir şey var, dün o görüntüleri sosyal medyada yayanlar gerçekten aptal." diye yazdı. Altaylı, görüntüde yer alan uçakların, Türkiye'ye sefer yapmayan havayolu şirketlerine ait olduğunun da altını çizdi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 09:01
Altaylı: O görüntüleri yayanlar gerçekten aptal

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, dün sosyal medyada, "İlk yağmurda bile yeni havalimanını su basıyor" yaygarası koparan memleket muhaliflerine sert çıktı. Altaylı, "Bildiğim bir şey var, dün o görüntüleri sosyal medyada yayanlar gerçekten aptal." diye yazdı. İşte Altaylı'nın bugünkü yazısının ilgili bölümü: 

Dün İstanbul’da yoğun bir yağış vardı.

Akşam saatlerinde de sosyal medyada bazı görüntüler dolaşmaya başladı.

Büyük bir havalimanın apronunda çekilmiş görüntüler.

Apronu su basmış ve araçlar ve uçaklar diz boyu su içinde yol almaya çalışıyorlar.

Bu görüntüyü yayan veya birbirine yollayanların iddiası ise “İşte 3. Havalimanının ilk yağmurdaki hali”.

Bu görüntüye inanıp, ciddiye alıp sağa sola yollamak, sosyal medyada yaymak için gerçekten ya çok cahil, ya da çok kötü niyetli olmak lazım.

3. Havalimanı inşaatını gezmeye gittiğimde kilometrekarelerce büyüklükteki apruna görünce, İGA CEO’suna “Buranın drenajı ve su atık sistemi iyi mi?” diye sordum.

O da “Bütün apronda ve pistlerde ortadan iki yana çok hafif açılı bir eğim var ve tüm eğimler geniş kanallara birleşiyor” yanıtını almıştım.

Yoğun bir yağmurda Yeni İstanbul Havalimanı’nı su basar mı basmaz mı bilemem, inşaatı ben yapmadım.

Ama bildiğim bir şey var, dün o görüntüleri sosyal medyada yayanlar gerçekten aptal.

Çünkü görüntülerde apronda park halinde Air France’a ait bir Airbus A380, Lufthansa’ya ait bir başka uçak görünüyor.

Oysa Yeni İstanbul Havalimanı’na şu anda THY dışında inen havayolu şirketi yok, Air France’in Atatürk’e inen A380’i de yok.

Orası belli ki Türkiye dışında bir havalimanı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 09:01
  1. İstanbul
  2. İstanbul Havalimanı
  3. üçüncü havaalanı
  4. Fatih Altaylı

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  • Settullah Sülen EfendiSettullah Sülen Efendi51 dk önce
    ... Reis duruma el at.
  • Naci Köller MüllerNaci Köller Müller54 dk önce
    Haber dogru olabilir, örtbas teknigi ile kapatilmis olabilir. Avrupa havalimanlari daha güzel ve temiz.
  • NurNur56 dk önce
    Ruh hastası gerçekten manyaklar bunlar RTE Ak partin başarılarını çekemeyen kıskançlıkları had safhaya varmış ezik piskopat yaratıklar bir kısmıda tc nin büyümesini istemeyen teröristler bakın mani olamayacasınızne onlara ne biz seçmenlere Allahın izniyle
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