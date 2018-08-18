Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu fena bombaladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çok sert istifa çağrısında bulunan Fatih Altaylı, bugünkü yazısında CHP'deki Kurultay tartışmalarının geride kaldığını ve yerel seçimlere odaklandıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözlerle yüklendi.

'PAÇANIZ SIKIYORSA TUTACAĞINIZ BİR SÖZ VERİN'

Fatih Altaylı'nın yazısından o bölümler:

Kemal Kılıçdaroğlu partideki Kurultay arayışının geride kaldığını ve şimdi yerel seçimlere odaklanacaklarını açıklamış.

Partiye büyük zararlar verdikten, seçmeni zaten kerhen oy verdiği bu CHP anlayışından iyiden iyiye soğuttuktan sonra yerel seçime odaklanmaları şahane olmuş. Kurultay tartışmalarından ve imza sayma rezaletlerinden önce CHP “Şahtı” şimdi “Şahbaz” oldu.

Ve şimdi 9 sandık yenilgisinden sonra sıra gelmiş 10. sandığa.

Kemal Bey buna hazırlanıyormuş.

Tamam Kemal Bey, hazırlanın.

Ha 9, ha 10.

Ama paçanız sıkıyorsa gelin bari bu 10’ncu kez “tutacağınız” bir söz verin. Hadi gelin, eğer bir damla cesaretiniz, biraz yüreğiniz var ise bu topluma, bu CHP seçmenine bir söz verin.

Deyin ki, “Önümüzdeki yerel seçimde İstanbul ve Ankara’da Büyükşehir Belediye başkanlıklarını CHP alamazsa genel başkanlıktan ayrılacağım” deyin.

İkisi birden zor mu geldi?

Peki biraz daha avans vereyim.

İstanbul veya Ankara’dan birinde Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP alamazsa istifa edeceğim deyin.

Diyebilir misiniz?

Hiç zannetmiyorum.

Diyemeyeceksiniz çünkü umut veren bir “Gandi” olarak başladığınız yolda berbat bir politikacıya dönüştünüz.

Adını ağzınızdan düşürmediğiniz Atatürk’ün kurduğu partiyi de kendinize benzeterek.