0553 313 94 23

Altaylar’daki Müslümanlara Ramazan yardımı

Türk hayırseverler zor hava şartlarına rağmen ata yurdu Altaylar’daki soydaş Müslümanları bu Ramazan’da da unutmadı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:57
Altaylar’daki Müslümanlara Ramazan yardımı

Türk hayırseverler zor hava şartlarına rağmen ata yurdu Altaylar’daki soydaş Müslümanları bu Ramazan’da da unutmadı.


Ata yurdu Rusya’nın Altay bölgesinde tek öğünle iftar ve sahur yapan Müslümanlar 20 saat boyunca oruç tutuyor. Sovyet dönemindeki yasakların ardından bölgede dinini özgürce yaşayabilen Müslümanlar, her akşam bir araya gelerek iftar ve sahurlarını tek oturuşta yapıyor. Müslümanların nüfusun yüzde 7’sine denk geldiği Altay Cumhuriyetinde İHH İnsani Yardım Vakfı görevlileri, hayırseverlerin Ramazan yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.


Altay Cumhuriyeti başkenti Gorno Altay’da Ramazan kumanyası dağıtan hayırseverler 350 aileye yardım ulaştırdı. Altay Dağlarındaki derin vadiler ve yüksek rakımlı dağlara rağmen yılmayan hayırseverler, Aktaş, Koş Ağaç, Janaoul, Tilingit Sartogay, Taşanta ve Töbeler köylerindeki ihtiyaç sahiplerine de yardım eli uzattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van TSO’da mesleki yeterlilik belgeleri veriliyor
    1. Van TSO’da mesleki yeterlilik..
    2. Hazro’da intikam pususu: 2 ölü, 2..
    3. Milli Mücadele’nin 100. yılında..
    4. Rumlar panikte! Türkiye fırtınaya..
    5. 27 Mayıs Darbesine tepki için bir..
    6. Kosova'da "Olimpik Gün" kutlamaları
    7. Edin Dzeko Türkiye’de
    8. Fransa’daki patlamada 2 şüpheli..
    9. Beyşehir’de zabıtadan çarşı esnafına..
    10. Beyşehir’de zabıtadan çarşı esnafına..
    11. Tunceli, Dünya Rafting Şampiyonasına..
    12. Ödemişli anne kayıp kızını arıyor
    13. Bin öğrenciden ’akran zorbalığına’..
    14. Resmen açıklandı! Diriliş Ertuğrul'da..
    15. Kireç kuyusuna düşen vatandaş ve..
    16. "Bir daha Fenerbahçe'de görev..
    17. THY alımları ne zaman? THY alım..
    18. İsmi Fenerbahçe ile anılan..
    19. Yozgat Bozok Üniversitesi’nde..
    20. “Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi”nin..
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!