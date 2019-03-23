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Altay ve Kavuş huzurevini ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, Dr.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:57
Altay ve Kavuş huzurevini ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, Dr. İsmail Işık Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.


Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Altay, Cumhur İttifakı AK Parti Meram İlçe Belediye Başkan Adayı Kavuş ile birlikte Dr. İsmail Işık Huzurevi’ni ziyaret ederek şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla buluştu. İlk olarak Dr. İsmail Işık Huzurevi sakinlerinin hayır dualarını alan Altay ve Kavuş, yaşlılarla sohbet ederek kendilerine çiçek takdim etti. Altay ve Kavuş’un ziyaretinden memnun olan huzurevi sakinleri ziyaret için teşekkür etti. Altay ve Kavuş, daha sonra Meram son durakta esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek yeni dönemde bölgede yapılacak düzenleme projesi ile ilgili istişare etti. Altay ve Kavuş, güneşli havada Meram Evliya Çelebi Parkına gelen aileler ve çocuklarla da sohbet etti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:57
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