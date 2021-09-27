"Altay Tankı"nda heyecanlandıran gelişme! Motor sorunu sonunda çözüldü

Altay Tankı'nın motoru konusunda Güney Kore ile anlaşma sağlandı. "Kore Güç Grubu" tedariki için prosedür henüz tamamlanmadı ancak önümüzdeki dönemde sürecin tamamlanması bekleniyor. "Kore Güç Grubu" teslimatına ve entegrasyon çalışmalarına ise 2021 yılı bitmeden başlanılması hedefleniyor.

Yerli tank motorunda çalışmalar sürüyor

SSB Motor ve Güç Aktarma Sistemleri Daire Başkanı Mesude Kılınç, İstanbul Teknik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Kulübü’nün düzenlediği "Savunma Teknolojileri 2021" etkinliğinde, Altay tankının güç grubu projesi olan BATU’nun 2024 yılında tank üzerinde kabulünü yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Çok zorlu bir test sürecinin olacağını söyleyen Kılınç, tank üzerinde 10.000 kilometre testleri dahil sahada testlerin yapılacağı bir proje sürecinin yürütüleceğini ifade etti. Proje kapsamında kritik alt sistemlerin de yerli olarak geliştirildiğini söyleyen Mesude Kılınç, "Kritik alt sistemlerin yerli olarak geliştirilmesini çok önemsiyoruz. Bu da zorlu projemizi daha da zor hale getiriyor" ifadelerinde bulundu.

Mesude Kılınç, Altay tankına güç verecek olan BATU Güç Grubu projesinde, en zorlu ve en çok dikkat ettikleri noktaları da açıkladı. Altay güç grubu zorlu şartlar altında görev yapacak bir güç grubu olduğunu belirten Kılınç, bunun tankın uzun süre yüksek güçte çalışacağı anlamına geldiğini vurguladı.

Mesude Kılınç, hacim kısıtının en önemli sıkıntılardan biri olduğunu ve düşük bir hacimde yüksek gücün verilmesinin gerektiğini belirtti. Buna bağlı olarak görev profili çalışmalarının ve yük spektrum çalışmalarının iyi bir şekilde yönetilmesi ve iyi kurgulanmasının gerektiğini ifade eden Kılınç, "TSK ve NATO operasyonlarından da gerekli destekleri alarak görev profili oluşturuyoruz, yük sprektrumunu çıkartıyoruz ve geliştirmeleri de bu şartlar doğrultusunda sağlıyoruz" dedi.

Kritik alt sistemlerin de zorlu olduğunu belirten Kılınç, "Kritik alt sistemlerin yerli geliştirilme zorunluluğu olmasaydı bu teknik çalışmalarla uğraşma durumunda kalmayacaktık. Ancak proje kapsamında hem alt sistemleri yerli geliştirmek hem de nihai motor ve transmisyon performans hedeflerini sağlamak için takvimde ilerlemeye devam ediyoruz. Risk yönetim faaliyetlerine aralıksız devam ederek 2024 takvimini yetiştirmek için canla başla çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.