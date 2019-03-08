0553 313 94 23

Altay Meydanı’na yapılan ay-yıldız motifi çok beğenildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Yedieylül yolu üzerinde bulunan Altay Meydanı’na yapılan ay-yıldız motifli peyzaj çalışması vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

08 Mart 2019 Cuma 12:21
Altay Meydanı’na yapılan ay-yıldız motifi çok beğenildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Yedieylül yolu üzerinde bulunan Altay Meydanı’na yapılan ay-yıldız motifli peyzaj çalışması vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi işbirliği ile ’Prestij Caddeler Projesi’ kapsamında sil baştan yenilenen Yedieylül Yolu üzerindeki Altay Meydanı’nda uygulanan ay-yıldız motifli peyzaj çalışması tamamlandı. Meydanın yeni hali vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Gerçekleştirilen çalışma ile meydanın gecesinin ayrı gündüzünün ayrı bir güzel olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile ortak projelerimizden biri olan prestij caddelerde Yedieylül Yolu’nun yapımını tamamlayarak kullanıma açmıştık. Şimdi de cadde üzerinde bulunan Altay Meydanı’nda fark oluşturacak bir çalışmayı Manisa Büyükşehir Belediyesi ile tamamladık. Çalışma sonrasında Altay Meydanı gerek yeşillendirmesi, gerek aydınlatması, gerekse ay-yıldız motifli görseli ile bir cazibe noktası haline geldi. Altay Meydanı çalışmasındabizlere desteğini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ediyor, çalışmanın Turgutlu’muza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.


Çalışmaları yakından takip eden Şehitler Mahalle Muhtarı Eşref Başaran da“Ortaya çıkan uygulama ve manzara gerçekten çok güzel oldu. Aydınlatmalarıyla birlikte ışıl ışıl bir meydana sahip olduk. Mahallemize değer katan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin’e teşekkür ediyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin hükümetinden Huawei’ye destek
    1. Çin hükümetinden Huawei’ye destek
    2. İmamoğlu’ndan kadınların çalışma..
    3. Evleri yanan yaşlı çift köylüler..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’da
    5. MHP İl Başkanı Murat Çiçek: “Türk..
    6. Hamur’da müzik sınıfı açıldı
    7. Vali Kocabıyık 8 Mart'ı tarlada..
    8. KSÜ personeline rekor promosyon
    9. Geleceğiniz güvence altında
    10. Piyasalarda gün ortası
    11. Emniyetten kan bağışı kampanyası
    12. Cenaze ortada kaldı, gerilim yükseldi
    13. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan..
    14. Mut’ta başıboş köpekler korku saçıyor
    15. CarrefourSA'dan 8 Mart Dünya Kadınlar..
    16. Bakan Dönmez kadın personelin Kadınlar..
    17. Boğaziçi Kadın Liderler Zirvesi ‘19
    18. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    19. Kadınlar gökyüzüne ay-yıldızlı..
    20. Türkiye’ye enerji veren kadınlara ödül
    21. İsrail 4 Filistinli balıkçıyı gözaltı..
    22. FETÖ borsasının kilit ismi tahliye oldu
    23. Ha Hitler, ha Dökme! Bu sözler..
    24. Mikro ihracatçıya antrepo müjdesi
    25. Kuzey Kore'nin füze tesisini yeniden..
    26. Eğitim-Sen’den Ödemiş’te Kadınlar Günü..
    27. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob..
    28. TOKİ Başkanı projeye katılım sayısını..
    29. 8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük..
    30. Büyükkılıç: "Hanımlara özel e-ticaret..
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir