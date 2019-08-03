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Altay: “Kaçak sigara satışına karşı denetimler artırılmalı”

Sigaraya zam yapmakla kaçak sigara satışlarında daha fazla artış olacağını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketiciler Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay; "Tiryakileri kendi elimizle kaçağa yönlendiriyoruz," dedi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:25
Altay: “Kaçak sigara satışına karşı denetimler artırılmalı”

Sigaraya zam yapmakla kaçak sigara satışlarında daha fazla artış olacağını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketiciler Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay; "Tiryakileri kendi elimizle kaçağa yönlendiriyoruz," dedi.


Gerek devlet eli gerekse özel sektör bazında tütün ürünleri vergilerinin yükseltilmesi veya sigara fiyatlarının artırılması ile sigara içenlerin azalmadığını veya firmaların yüksek kâr etmediğini ifade eden Altay, “Aksine insanlar kaçak sigaraya yönelerek ülkemiz her sektörde zarar ediyor. Bu nedenle de kaçakçılıktan nemalanan terör örgütlerine, mafyalara fayda sağladığı gibi, Gayri Safi Milli Hasıla’yada darbe vuruluyor.Aktif sigara içenler, başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok hastalığa davetiye çıkarırken, ne olduğu belli olmayan kaçak sigara içenlerse sağlıklarını daha fazla tehlikeye atıyorlar. İtalyan bir gazetenin yaptığı araştırmalar sonucunda, kaçak sigaraların içerisinde fare tüyü, böcek yumurtası, sivrisinek, metal telleri, fare zehri, arsenik, talaş, çöp, plastik, saç ve kurşun saptandı. Öldürücü derecede zehir içeren kaçak sigaraları içenler, yasal sigaraya oranla 10 kat daha fazla zehirleniyorlar. Gözlemlediğim kadarıyla şu an sigara içenlerin yüzde 30’a yakını kaçak içmektedir. Son zam açıklamalarından sonra sosyal medya paylaşımı ve yorumların tamamı "kaçak içeceğiz" şeklindedir. ‘’İçmesinler’’ demekle, baskı yapmakla kimse sigarayı bırakmıyor. Akciğer kanseri pek çok hastanın doktordan gizlice dışarı çıkıp sigara içtiğini kaç kez gözlemlediğim olmuştur. Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, "her yüzde 10 vergi artışı tütün ürünleri tüketimini yüzde 5 azaltıyor’’ gibi yapılan açıklamalar da Türkiye gerçeğini yansıtmıyor. Sigarayla mücadele edeyim derken,bir türlü engellenemeyen kaçakçılığın ve satışının arttığını belirtmek gerekir. Günümüzde kaçak sigarayı halk her yerde çok rahat bulabiliyorken, tiryakileri kaçağa göndermemek için "fiyat düşürme" dahil her türlü önlemi almak gerekir” diye konuştu.


Sadece tütün ürünlerinde değil, alkollü içeceklerde de aynı sorun yaşandığına dikkat çeken Altay, “İnsanlar alkollü içeceği ya kaçak yollarla elde ediyor. Ya da evinde veya iş yerinde merdiven altında kendisi üretiyor. Yakın zamanlarda kaçak alkolden 23 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümler dünya basınında da yer aldı. İnsanların özellikle gençlerin çok rahat ve çok ucuza ulaşabildiği uyuşturucu maddeye yönelmelerinin bir nedeni de aşırı zamlardır. Tütün mamulleri ve alkollü içeceklere yapılan zamlarla insanları gayrı meşru yola kendi elimizle sevk ettiğimizin farkında değiliz. Sigara ile mücadele araçta, parkta, bahçelerde, okul önlerinde, hastaneye yakın yerlerde yasaklanarak genişletilebilir. Kaçak satışları önlemek için de denetimler artırılarak, cezalar ağırlaştırılmalıdır.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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