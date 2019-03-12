Altay: “İstiklal Marşı milletimizin kahramanlığını tarihe altın harflerle kazıdı”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Mehmet Akif’in istiklal mücadelesi esnasında milletimizin zor şartlar altında gösterdiği kahramanlığı tarihe altın harflerle kazıdığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşı’nın bu milletin Kurtuluş Savaşı’nda yazdığı destanın satırlara dökülmüş halini yansıttığını dile getiren Başkan Altay, “Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’yla ecdadımızın duygu ve düşüncelerini en anlamlı şekilde resmetmiştir. Milletimizin gönül ve ruh dünyasına öylesine çarpıcı, öylesine güzel ifadeler nakşetmiştir ki, İstiklal Marşı onun kaleminden çıkıp milletimize mal olmuştur. Akif, bu muhteşem eserleriyle istiklal mücadelemiz esnasında esarete isyan ederek vatan aşkını dile getiren mili, manevi ve coşkulu mısralarıyla milletimizin silkelenmesine ve kendisine gelmesine büyük katkı sağlamış, milletimizin o zor şartlar altında gösterdiği kahramanlığı tarihe altın harflerle kazımıştır. Tarihi geçmişiyle asil milletimizin kahramanlık öyküsünü anlatan ve bir benzeri olmayan İstiklal Marşımızın 12 Mart 1921 tarihinde Gazi Meclis tarafından kabul edilişinin yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Milli Şairimizin deyimiyle; Allah bir daha bizlere ne böyle bir savaşı yaşatsın ne de böyle bir marşı bir daha yazmak zorunda bırakmasın. İstiklal Marşı’nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 98. Yıldönümünde tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi.