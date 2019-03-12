0553 313 94 23

Altay: “İstiklal Marşı milletimizin kahramanlığını tarihe altın harflerle kazıdı”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Mehmet Akif’in istiklal mücadelesi esnasında milletimizin zor şartlar altında gösterdiği kahramanlığı tarihe altın harflerle kazıdığını söyledi.

12 Mart 2019 Salı 12:53
Altay: “İstiklal Marşı milletimizin kahramanlığını tarihe altın harflerle kazıdı”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Mehmet Akif’in istiklal mücadelesi esnasında milletimizin zor şartlar altında gösterdiği kahramanlığı tarihe altın harflerle kazıdığını söyledi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşı’nın bu milletin Kurtuluş Savaşı’nda yazdığı destanın satırlara dökülmüş halini yansıttığını dile getiren Başkan Altay, “Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’yla ecdadımızın duygu ve düşüncelerini en anlamlı şekilde resmetmiştir. Milletimizin gönül ve ruh dünyasına öylesine çarpıcı, öylesine güzel ifadeler nakşetmiştir ki, İstiklal Marşı onun kaleminden çıkıp milletimize mal olmuştur. Akif, bu muhteşem eserleriyle istiklal mücadelemiz esnasında esarete isyan ederek vatan aşkını dile getiren mili, manevi ve coşkulu mısralarıyla milletimizin silkelenmesine ve kendisine gelmesine büyük katkı sağlamış, milletimizin o zor şartlar altında gösterdiği kahramanlığı tarihe altın harflerle kazımıştır. Tarihi geçmişiyle asil milletimizin kahramanlık öyküsünü anlatan ve bir benzeri olmayan İstiklal Marşımızın 12 Mart 1921 tarihinde Gazi Meclis tarafından kabul edilişinin yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Milli Şairimizin deyimiyle; Allah bir daha bizlere ne böyle bir savaşı yaşatsın ne de böyle bir marşı bir daha yazmak zorunda bırakmasın. İstiklal Marşı’nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 98. Yıldönümünde tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konyaspor'dan hakem tepkisi
    1. Konyaspor'dan hakem tepkisi
    2. Konyaspor Başkanı Kulluk: "Sonuçlar ve..
    3. Beytüşşebaplılar İstiklal Marşı için..
    4. Moskova’da, İstiklal Marşı’nın kabul..
    5. Sağlık Bakanı Koca: "Devlet kirasını..
    6. Mehmet Özhaseki'den dikkat çeken..
    7. CHP'li isimden partililere ilginç..
    8. Çin’de askeri uçak düştü: 2 ölü
    9. Futbol: UEFA 17 Yaş Altı Avrupa..
    10. Mut’ta çiftçilere zeytin ve ceviz..
    11. 90 yaşına bastığı gün yeniden doğdu
    12. Nehir korkuluğundaki intihar son anda..
    13. Berko İlaç Pazarlama’da yeni atamalar
    14. İstiklal Marşı’nın 98. yılı kutlandı
    15. AVM Ciro endeksi Ocak’ta yüzde 9,4 arttı
    16. İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı
    17. Gümüşhane’de İstiklal Marşı’nın..
    18. İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet..
    19. Antalya Şehir Tiyatroları ilçelerde
    20. Venezuela'da uçak düştü: 4 asker ve..
    21. MSB az önce duyurdu: Yerle bir edildi
    22. "Çağdaş yaşam" budalalığı göğüs..
    23. İngiliz parlamentosu Brexit..
    24. Binlerce sokak hayvanı sıcak bir..
    25. “Aşı Candır Hayat Kurtarır”
    26. Sessiz dünya için işaret dilini..
    27. UDEF, 51 ülkeden gelen uluslararası..
    28. Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları..
    29. Türkiye Gazetesine ’En iyi haber ’..
    30. UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü