Altay - Hatayspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’de Altay sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, müsabakanın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Altay ile Hatayspor yenişemedi. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar hakemlere tepki gösterdi. Karafırtınalar, “Oyuncularımı tebrik ederim. Bugün 1 puan kazanıp 2 kaybettik. Son 4 haftadır ligin üst sırasında yer alan takımlara karşı oynadık. Hepsini kazanabilirdik. Oyuncularım bu maçlarda çok özverili oynadılar. Kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Son 5 haftada 4 kez penaltıdan gol yedik. Ancak bugün açık penaltımız verilmedi. Hakemler standardı yakalamak zorundalar. Ligin boyu iyice kısaldı ve kimsenin hata yapma lüksü yok. Maçın son dakikalarında rakibin bizim ceza sahamızda topu elle oynamasını görüp bizim penaltımızı nasıl görmedi merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hatayspor cephesi

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, İzmir’de çok değerli iki puan bıraktıklarını söyledi. Palut, “Bitime 5 hafta kala hata yapmak istemiyorduk. Altay’ın ikinci yarıda gösterdiği performanstan dolayı bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda oyun kimliğimize yakışmayan bir performans sergiledik. Altay’ın duran toplardan etkili olduğunu bilmemize rağmen korner dönüşü karambolden golü yedik. İkinci yarda reaksiyon gösterip golü bulduk. Skoru lehimize çevirecek pozisyonlar dabulduk ama son vuruş çıkmadı. İkinci yarı kazanmaya biraz daha yaklaştık ancak İzmir’de çok değerli 2 puan bıraktık. Ligi bitirebilecek en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Geride kalan maçlarda hiç hata yapmadan, karakterimizi yansıtarak futbol sürprizi olmasını bekleyeceğiz” dedi.