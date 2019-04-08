0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Altay - Gazişehir Gaziantep maçının ardından

Spor Toto 1.

08 Nisan 2019 Pazartesi 21:38
Altay - Gazişehir Gaziantep maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’de Altay ile Gazişehir Gaziantep’in berabere kaldığı maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.


Spor Toto 1. Lig’de Altay sahasında Gazişehir ile berabere kalırken, teknik adamlar maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi.



Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Bugün yoğun yağış altında oynan başarılı futboldan dolayı iki takımı da kutluyorum. Rakibimiz ilk 2 şansı için kazanmak, biz de ilk 6 şansımızı devam ettirebilmemiz için kazanmak istiyorduk. Matematiksel olarak şansımız devam ettikçe ilk 6’yı kovalamaya devam edeceğiz. Son 3 maçtır penaltılardan puan veriyoruz. Bu kararlarda art niyet yoktur, tesadüftür diye düşünüyorum. Penaltıda topun ele geldiği şeklinde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunlar mazeret değil, kazanmamız gerekiyordu” dedi.


Karafırtınalar, hakem performanslarıyla ilgili sorulan soruya ise, “Hakemler hakkında yorum yapınca ters tepki oluyor. Hakemler de insan onlar da hata yapabilir” şeklinde cevap verdi.



Gazişehir Gaziantep cephesi


Gazişehir Gaziantep’de Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, alınan sonucun iki takıma da yaramadığını söyledi. Altıparmak, “İki takım için de zor bir karşılaşmaydı. İki takımın da 3 puana ihtiyacı vardı. Maçın geneline bakarsak galibiyeti fazlasıyla hak ettik. 60. dakikada sonra oyunu tek kaleye çevirdik, çok pozisyon bulduk. İkinci yarı çok istedik. Mağlup duruma düştüğümüzde bile maçı bırakmadık. Tek eksiğimiz ikinci goldü. Oyuncuların isteği ve arzusu 3 puan içi yeterliydi ama topu içeri sokamadık. Sonuç 2 takıma da yaramadı. Önümüzde çok maç var. Hedefimizde bir sapma yok. Bu istek ve arzuyla sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 21:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Beşiktaş: 7 (Maç sonucu)
    1. Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor:..
    2. Beşiktaş Rize'ye patladı! Tam 9 gol
    3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    4. Yaralı akbaba tedavi altına alındı
    5. "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin..
    6. Mahkemede kan donduran ifadeler! Palu..
    7. Hüseyin Eroğlu: “Rakip takım katı bir..
    8. Serhat Gülpınar: “Puan farkının..
    9. Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı
    10. Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı
    11. Bolivya Devleti Başkanı Türkiye’yi..
    12. BM'nin Libya'da insani ateşkes çağrısı..
    13. Sümeyye Boyacı, ABD'den altın madalya..
    14. Çoban: "Aramızda bir fark yok"
    15. Yargıtay'dan emsal karar! Maaşı düşene..
    16. Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası
    17. Meksika'da 2014 yılında kaybolan..
    18. YSK'dan çok kritik İstanbul toplantısı!
    19. Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü
    20. AÖF sınav giriş yerleri belli oldu |..
    21. Muhammet Nuri Kotanoğlu bronz madalya..
    22. Sudan’daki gösterilerde 7 kişi öldü, 2..
    23. Altay - Gazişehir Gaziantep maçının..
    24. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
    25. BM yetkilisinden Hafter güçlerinin..
    26. Gümüşhane Belediye Meclisi ilk..
    27. 26. ISF Dünya Okul Sporları Futbol..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bizim asıl..
    29. İnegöl’de DEAŞ üyesi yakalandı
    30. Irak’tan ABD’nin "İran Devrim..
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    Muharrem İnce partisinin hata yaptığını kabul etti!
    Muharrem İnce partisinin hata yaptığını kabul etti!
    Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'tan Erdoğan'a küstah tehdit
    Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'tan Erdoğan'a küstah tehdit

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı