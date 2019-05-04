0553 313 94 23

Altay - Eskişehirspor maçının ardından

Spor Toto 1.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 22:03
Altay - Eskişehirspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’de Altay’ın sahasında Eskişehirspor’u mağlup ettiği maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.


Spor Toto 1. Lig’in 32. hafta karşılaşmasında Altay’ın sahasında Eskişehirspor’u 2-1 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, haftalar sonra kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Karafırtınalar, “Haftalar sonra galip geldik. Bu tip maçlara konsantre olmak kolay değildir. Ama oyuncularım üst düzeyde konsantre oldu. Eskişehirspor kendini kanıtlamış iyi bir takım. Ölü toptan yediğimiz golün ardından kazanmak için iki oyuncu değişikliği yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazanmak güzel şey” dedi.



Eskişehirspor cephesi


Altay mağlubiyeti ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Fuat Çapa, ligde kalarak camiaya karşı mahcup olmadıklarını söyledi. Çapa, “İki takım adına da rahat bir karşılaşmaydı. Çünkü iki takımın da hedefi kalmamıştı. Bu maçları oynamak çok kolay olmuyor. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayıp 31 Ağustos tarihinde olanlar ve devam eden süreç. Bu sürede birçok şey kazandık. Sportif anlamda çok şey kazandığımızı düşünüyorum. Herkes bu takım ligde tutunamaz derken genç oyuncular kendini hep geliştirdi ve umutlarımızı ikinci devreye taşıdık. Devre arasında transfer sezonunun son gününe kadar bizi bekleyen oyuncularımıza teşekkür ederim. Taraftarlarımızın bize olan desteği göz ardı edilemez. Geriye 2 hafta kaldı. Bu maçları Eskişehirspor’un şanına yakışır bir biçimde oynayacağız. Bizim adıma zor bir süreçti. Eskişehirspor camiasına mahcup olmadığım için kendi adıma da çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 22:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA Genel Müdürü..
    3. Karamollaoğlu'ndan İsrail'e kınama
    4. ÖSO’nun PKK/PYD operasyonundan yeni..
    5. "Fecr" 22 ülkeden, 99 sanatçıyı..
    6. İsrail ordusunun AA ofisinin bulunduğu..
    7. Maçın ardından
    8. Arjantin'de 23 Nisan ve 19 Mayıs..
    9. Milli Savunma Bakanlığından Suriye’de..
    10. Fahrettin Altun'dan şehitler için..
    11. Suudi Arabistan'da ramazan umresi..
    12. Maçın ardından
    13. Ordu’da şenlikler iptal edildi
    14. MSB: "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma..
    15. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    16. UMED'den İsrail'e kınama
    17. İbrahim Kalın, İsrail’in Gazze’deki..
    18. İsrail ordusu Gazze’de bir binayı daha..
    19. Türkiye'den AA'ya saldıran İsrail'e..
    20. Kulaklıkla müzik dinleyerek karşıya..
    21. Ersun Yanal: “Kalan 3 maçı kazanarak..
    22. Malatya'da hastanedeki silahlı kavga
    23. Yeni evli çifti trafik kazası ayırdı
    24. Altay - Eskişehirspor maçının ardından
    25. "AA'nın hedef alınması İsrail..
    26. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Bu..
    27. Mustafa Denizli: “Fenerbahçe bizden..
    28. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    29. Kalın'dan AA'ya "Geçmiş olsun" mesajı
    30. Cumhurbaşkanlığı'ndan AA'nın ofisini..
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar