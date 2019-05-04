Altay - Eskişehirspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’de Altay’ın sahasında Eskişehirspor’u mağlup ettiği maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor Toto 1. Lig’in 32. hafta karşılaşmasında Altay’ın sahasında Eskişehirspor’u 2-1 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, haftalar sonra kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Karafırtınalar, “Haftalar sonra galip geldik. Bu tip maçlara konsantre olmak kolay değildir. Ama oyuncularım üst düzeyde konsantre oldu. Eskişehirspor kendini kanıtlamış iyi bir takım. Ölü toptan yediğimiz golün ardından kazanmak için iki oyuncu değişikliği yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazanmak güzel şey” dedi.

Eskişehirspor cephesi

Altay mağlubiyeti ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Fuat Çapa, ligde kalarak camiaya karşı mahcup olmadıklarını söyledi. Çapa, “İki takım adına da rahat bir karşılaşmaydı. Çünkü iki takımın da hedefi kalmamıştı. Bu maçları oynamak çok kolay olmuyor. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayıp 31 Ağustos tarihinde olanlar ve devam eden süreç. Bu sürede birçok şey kazandık. Sportif anlamda çok şey kazandığımızı düşünüyorum. Herkes bu takım ligde tutunamaz derken genç oyuncular kendini hep geliştirdi ve umutlarımızı ikinci devreye taşıdık. Devre arasında transfer sezonunun son gününe kadar bizi bekleyen oyuncularımıza teşekkür ederim. Taraftarlarımızın bize olan desteği göz ardı edilemez. Geriye 2 hafta kaldı. Bu maçları Eskişehirspor’un şanına yakışır bir biçimde oynayacağız. Bizim adıma zor bir süreçti. Eskişehirspor camiasına mahcup olmadığım için kendi adıma da çok mutluyum” ifadelerini kullandı.