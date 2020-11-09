Altay Bayındır kimdir, nerelidir? Altay Bayındır kaç yaşında?

Süper Lig katımlarından Fenerbahçe'de kalecilik yapan Altay Bayındır kimdir? 14 Nisan 1998 Bursa’da doğan Altay Bayındır, futbola Bursa'nın amatör kulübü Yolspor'da stoper olarak abisi ile birlikte başladı. Bursaspor seçmelerine kaleci olarak katılan Altay gösterdiği performans ile yeşil beyazlı takımın altyapısına seçildi. 5-6 sene oynadıktan sonra Yolspor'a geri dönen Altay Bayındır, Arabayatağıspor kulübünün A takımında da 1 yıl top koşturdu. Altay Bayındır 2007-2011 Bursaspor, 2011-2012 Arabayatağıspor, 2012-2013 Bursa Yolspor ve 2013-2016 MKE Ankaragücü alt yapısında oynadı. 2015 yılında Ankaragücü altyapısında yetişen Altay Bayındır Ankaragücü alt yapısında oynadı ve üstün yeteceği sayesinde Ankaragücü’nde kaptanlık pazubandını taktı. 1.98 boyundaki Altay Bayındır'ın Ankaragücü takımı ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Altay Bayındır, Türkiye U21 forması giyiyor.