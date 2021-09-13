Altay Bayındır kimdir? Altay Bayındır nereli kaç yaşında?

Altay Bayındır 14 Nisan 199 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesinde doğdu. Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de oynamaktadır. Altay Süper Lig'deki ilk maçına 30 Kasım 2018'de Çaykur Rizespor karşısında 1-1 biten maçta çıkmıştır. 8 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Altay Bayındır hangi takımlarda oynadı?

Altay Bayıdır, Bursa’da Bursaspor takımında altyapı forması giymiştir. 2011 2012 senelerinde ise yine altyapıda Arabayatağıspor takımında oynamıştır. 2012 ile 2013 yılları arasında Bursa Yolspor’un altyapısında forma giyiştir. 2013 ile 2016 yılları arasında ise MKE Ankaragücü’nün altyapısında forma giymiştir. Ardından 2016 ila 2019 yılları arasında ise profesyonel kariyerine MKE Ankaragücü’nde başlamıştır. 2019 yılında ise Fenerbahçe ’de forma giymeye başlamıştır.

Altay Bayındır milli takım kariyeri

Altay Türkiye 20 yaş altı millî futbol takımı ile 2018 Toulon Tournament'a katılmıştır. 2020 yılında Şenol Güneş tarafından A millî takıma çağrılmıştır. Türkiye U-17 de milli takım formasını 2014 ila 2017 yılları arasında giymiştir. Yine milli takım formasını Türkiye U-19 takımında 2017 ila 2018 senelerinde giymiştir. Türkiye U-20 takımında ise 2018 yılında forma giyerek, 2018 ila 2020 yılları arasında da Türkiye U-21 milli takım formalarını giymiştir. 2020 yılından itibaren ise Türkiye Milli Takımında forma giymeye başlamıştır.