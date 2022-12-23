Altay Bayındır için bomba iddia! Yeni yılda serbest olacak...

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Altay Bayındır'ın İtalyan ekibi ile görüştüğü ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Genç file bekçisi, gelecek planlarına şimdiden başladı.

Sabah'ın haberine göre, 24 yaşındaki kalecinin kendisiyle ilgilenen Inter'e ilk 11'de oynama şartı koştuğu öğrenildi.

Bonservissiz ayrılabilir!

Sarı-lacivertli yönetimle maaş konusunda bir türlü anlaşamayan Altay, 25 milyon TL istemişti. Bu istek, F.Bahçe tarafından kabul görmemişti.

Haber7.com'a göre; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Altay Bayındır, bu hafta içinde F.Bahçe'ye imza atmazsa, 1 Ocak itibarıyla istediği takımla anlaşma hakkını elde edecek ve bonservissiz gidebilecek.