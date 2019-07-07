Altay, Afyonkarahisar'da kampa girdi





AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekibi Altay, yeni sezon öncesi ilk etap kampına Afyonkarahisar'da başladı.

Altay takımı, Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki antrenmanda, düz koşunun ardından ısınma hareketleri ve denge çalışması yaptı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki idmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

İzmir ekibinin sportif direktörü Özden Töraydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, altyapı oyuncularının da katılımıyla 32 kişilik kafileyle Afyonkarahisar'a geldiklerini söyledi.

Kampın, 18 Temmuz'a kadar süreceğini aktaran Töraydın, "TFF 3. Lig'den bu yana Afyonkarahisar'a kampa geliyoruz. Bu yıl iki kampı da burada yapacağız. Bugün ilk etap kampımız başladı. Sağlıklı bir çalışma dönemi geçmesini hedefliyoruz. Takımımızın iskeletini geçen yılın ikinci yarısında oluşturmuştuk. Takımda iç transferleri tamamlıyoruz. Bugün Gençer (Cansev) ile anlaştık. Onunla birlikte 33 futbolcu oldu. Akşam da bir oyuncumuz ile yeni sözleşme imzalayacağız." ifadelerini kullandı.



