ALTAV, Çekya’da temaslarda bulundu

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Çekya Holiday World’e katılarak, temaslarda bulundu.

ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Çekya Holiday World fuarına katılarak, temaslarda bulundu. Dahaoğlu, 28’inci kez kapılarını açan fuarın Orta Avrupa ülkelerini kapsıyor olması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Çekya’dan Türkiye’ye giriş yapan ziyaretçi sayılarını açıklayan Dahaoğlu, “Ülkemize Çekya’dan 2014’de 151 bin 897, 2015’de 135 bin 338, 2016’da 46 bin 962, 2017’de 83 bin 409 ve 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 97 artışla 164 bin 637 yolcu geldi” dedi.

Acente olarak sadece Fibula Travel’ın, 45 metrekarelik bir stant açtığını ifade eden Dahaoğlu, “Firmanın genel müdürü Tunç Sudoğan, 2019 yılında en çok satılan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Bu sene yeni açılan acentenin 2019 ilk yıl hedefinin 5 bin kişi olduğunu belirtti. Blu Style acentesi bu sene 26 bin koltuk almış ve kapasitesinin şimdiden yüzde 70’ini satmış. Yetkililer haziran itibariyle ek uçak koyacaklarını açıkladılar. Fuarda önemli acente ve tur operatörleri tanıtım ve kontrat çalışmalarını sürdürüyor. Büyük tur operatörlerinden Çedok, Orex, Exim ve Fischer yetkilileri kapasite arttırdıklarını ve 2019 sezonunda paket tur pazarının yüzde 30 genişleyeceğini söylediler. Fakat her yerde söylem aynıydı. Türkiye’ye turist gönderen ülkeler arasında 11’inci sırada yer alan Çekya’da gözler Türkiye’yi aradı” ifadelerini kullandı.