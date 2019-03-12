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Alt geçitte yürüyen kadına otomobil çarptı: 1 ölü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde alt geçitte yürüyen kadına otomobil çarptı.

12 Mart 2019 Salı 10:44
Alt geçitte yürüyen kadına otomobil çarptı: 1 ölü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde alt geçitte yürüyen kadına otomobil çarptı. Alt geçide girme sebebi henüz belirlenemeyen kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 20 GC 451 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı üzerinde İstasyon Kavşağı’nda bulunan alt geçitte seyir halindeyken önüne çıkan kimliği belirlenemeyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cesedi polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.


Kaza nedeniyle yol bir süre kapatıldı. Polis ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı.


Üzerinden kimlik çıkmayan ve alt geçide girme sebebi henüz belirlenemeyen kadının 50-60 yaşlarında olduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:44
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