Alt geçitte mahsur kalanlar botla kurtarıldı

Elazığ’da sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan baba ile oğlu dalgıç polisler ve AFAD ekibi tarafından botla kurtarılırken, kepçe ve araçlar köprü görevi gördü.

Meteorolojinin önceden uyardığı sağanak yağış ve dolu Elazığ’da yaklaşık 1 saat etkili oldu. Kentte ilk defa bu kadar yoğun şekilde etkili yağmurun etkisiyle başta ana caddeler ve sokaklar gelen sel ile suyla doldu. Su dolan caddelerde araçlar güçlükle seyir ederken, bazıları bekledi. Kentteki bulunan Çayda Çıra ve İstasyon alt geçidi ise su ile doldu. Su dolan istasyon alt geçitte pikap içinde baba ile 10 yaşlarındaki oğlu mahsur kaldı. Olay yerine Emniyet Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan baba oğul yapılan çalışmayla polis dalgıç timi ve AFAD ekibi tarafından botla kurtarıldı.

Araçlar köprü görevi gördü

Öte yandan yolların su dolması nedeniyle bazı araçlar vatandaşlar için köprü görevi gördü. Elle itilen bir araca binenler kaldırıma geçmesi ise dikkat çekti. Yine bir hafif ticari aracın çift kapısı açılarak, bir iş makinesinin de kepçesi yola indirilerek vatandaşların geçişine kolaylık sağladı.

Yağan yağmurun son yıllarda görülmemiş en büyük felaketlerden biri olduğunu dile getiren Ahmet Erhan, “Bugün adete dört mevsimi birden yaşadık. Sabah üzeri bayağı sıcak olmasına rağmen öğleden sonra dolu ile birlikte çok şiddetli yağmur yağdı. Alçakta kalan yerleri, bodrum katlarını, sular bastı. Özellikle alt geçitler tamamen kullanılamaz hale geldi. Allah, afetinden esirgesin” dedi.

Daha önceki dönemlerde böyle aşırı yağışın olmadığını aktaran Celalettin Demir ise, "Bu yağmurun yağması Allah’ın takdiri ilahisidir. Yazın da yağar kışın da. Allah afet vermesin. Neticede bu mevsimde çok beklenen bir şey değil. Yağan yağışlar normaldir, berekettir. Daha önceki dönemlerde o kadar aşırı olmamasına rağmen mevsimsel olarak yağışlar olmuştu” ifadelerini kullandı.